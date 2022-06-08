В Ашинском районе размыло участок трассы М-5

09 июня 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Сотрудниками ГИБДД было организовано реверсивное движение (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ашинском районе Челябинской области размыло участок федеральной трассы М-5 «Урал». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, сотрудники организовали реверсивное движение по уцелевшей полосе. «Сточными водами засорился проток трубы, расположенной под проезжей частью, в следствие чего произошло размывание обочины и одной из полос автодороги. Сотрудниками Госавтоинспекции принято решение на данном участке организовать реверсивное движение транспортных средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. В Госавтоинспекции попросили водителей отнестись с пониманием к затрудненному движению, и заранее продумывать свой маршрут. Для сокращения времени проезда сотрудники предлагают водителям легковых автомобилей объехать поврежденный участок по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Ранее жители Аши пожаловались в социальный сетях на потоп, из-за которого они не могут выйти из домов. В группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» жители предполагают, что при постройке нового моста реку не углубили, из-за чего после сильного дождя она вышла из берегов, и затопила город. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Ашинском районе Челябинской области размыло участок федеральной трассы М-5 «Урал». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, сотрудники организовали реверсивное движение по уцелевшей полосе. «Сточными водами засорился проток трубы, расположенной под проезжей частью, в следствие чего произошло размывание обочины и одной из полос автодороги. Сотрудниками Госавтоинспекции принято решение на данном участке организовать реверсивное движение транспортных средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. В Госавтоинспекции попросили водителей отнестись с пониманием к затрудненному движению, и заранее продумывать свой маршрут. Для сокращения времени проезда сотрудники предлагают водителям легковых автомобилей объехать поврежденный участок по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Ранее жители Аши пожаловались в социальный сетях на потоп, из-за которого они не могут выйти из домов. В группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» жители предполагают, что при постройке нового моста реку не углубили, из-за чего после сильного дождя она вышла из берегов, и затопила город.