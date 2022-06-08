Жители не могут выйти из своих домов из-за потопа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Аше жители улицы Гоголя не могут выйти из домов из-за потопа, который стал последствием проливного дождя. Местные жители опубликовали видео в социальных сетях.

«Весь огород в воде. Я не знаю как на работу мне идти. Нас затопило ****** [сильно]», — говорит местный житель на видео, опубликованном в группе «Аша Online» в «ВКонтакте».

В комментариях некоторые жители советуют мужчине на видео спасать скот. Другие оказались в таком же затруднительном положении. По их словам, выбираться из дома им пришлось вплавь.

URA.RU позвонила в пресс-службу администрации района. Там на звонок не ответили.

Ранее синоптики предупреждали жителей региона о надвигающихся проливных дождях и сильном ветре. В некоторых районах прошел град, у жителей пробило крыши домов.