08 июня 2022

Ашу затопило после дождя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия ливня в Челябинске, ливневая канализация, ливневка, ливень, потоп, дождь
Жители не могут выйти из своих домов из-за потопа Фото:

В Аше жители улицы Гоголя не могут выйти из домов из-за потопа, который стал последствием проливного дождя. Местные жители опубликовали видео в социальных сетях.

«Весь огород в воде. Я не знаю как на работу мне идти. Нас затопило ****** [сильно]», — говорит местный житель на видео, опубликованном в группе «Аша Online» в «ВКонтакте».

В комментариях некоторые жители советуют мужчине на видео спасать скот. Другие оказались в таком же затруднительном положении. По их словам, выбираться из дома им пришлось вплавь.

URA.RU позвонила в пресс-службу администрации района. Там на звонок не ответили.

Ранее синоптики предупреждали жителей региона о надвигающихся проливных дождях и сильном ветре. В некоторых районах прошел град, у жителей пробило крыши домов.

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В Аше жители улицы Гоголя не могут выйти из домов из-за потопа, который стал последствием проливного дождя. Местные жители опубликовали видео в социальных сетях. «Весь огород в воде. Я не знаю как на работу мне идти. Нас затопило ****** [сильно]», — говорит местный житель на видео, опубликованном в группе «Аша Online» в «ВКонтакте». В комментариях некоторые жители советуют мужчине на видео спасать скот. Другие оказались в таком же затруднительном положении. По их словам, выбираться из дома им пришлось вплавь. URA.RU позвонила в пресс-службу администрации района. Там на звонок не ответили. Ранее синоптики предупреждали жителей региона о надвигающихся проливных дождях и сильном ветре. В некоторых районах прошел град, у жителей пробило крыши домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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