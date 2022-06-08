У курганского города появился побратим в Киргизии

09 июня 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

У Шадринска появился четвертый город-побратим Фото: Игорь Меркулов © URA.RU У Шадринска Курганской области появился город-побратим в Киргизии. Мэр Шадринска Антон Мокан подписал соглашение о сотрудничестве с коллегой из Кызыл-Кия Баткенской области Киргизской Республики, сообщает telegram-канал администрации Шадринска. «В Екатеринбурге Антон Мокан и Асылбек Маткалыков подписали соглашение о сотрудничестве между Шадринском и городом Кызыл-Кия Баткенской области Киргизской Республики в рамках Девятой российско-киргизской межрегиональной конференции. Соглашение „О дружественных связях и сотрудничестве“ предполагает не только развитие торговых отношений, активное взаимодействие в социальной, культурной и образовательной сферах, но и совместную реализацию туристического потенциала двух городов», — говорится в сообщении администрации Шадринска. Экономика Кызыл-Кия базируется на сельском хозяйстве и добыче природных ископаемых. Численность населения составляет около 50 тысяч человек. По мнению сторон, установление братских отношений положительно повлияет на экономику, образовательную и культурную жизнь Шадринска и Кызыл-Кия. URA.RU писало, что в мае 2017 года Шадринск обрел побратима в африканской республике Бенин — города Абомей-Калави. Ранее власти Шадринска подписали соглашение о побратимстве с Учалы (Республика Башкортостан) и Феодосией (Республика Крым). Мэр Шадринска Антон Мокан подписал соглашение о сотрудничестве с коллегой из Кызыл-Кия (Киргизская Республика) фото: пресс-служба администрации г. Шадринск Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

У Шадринска Курганской области появился город-побратим в Киргизии. Мэр Шадринска Антон Мокан подписал соглашение о сотрудничестве с коллегой из Кызыл-Кия Баткенской области Киргизской Республики, сообщает telegram-канал администрации Шадринска. «В Екатеринбурге Антон Мокан и Асылбек Маткалыков подписали соглашение о сотрудничестве между Шадринском и городом Кызыл-Кия Баткенской области Киргизской Республики в рамках Девятой российско-киргизской межрегиональной конференции. Соглашение „О дружественных связях и сотрудничестве“ предполагает не только развитие торговых отношений, активное взаимодействие в социальной, культурной и образовательной сферах, но и совместную реализацию туристического потенциала двух городов», — говорится в сообщении администрации Шадринска. Экономика Кызыл-Кия базируется на сельском хозяйстве и добыче природных ископаемых. Численность населения составляет около 50 тысяч человек. По мнению сторон, установление братских отношений положительно повлияет на экономику, образовательную и культурную жизнь Шадринска и Кызыл-Кия. URA.RU писало, что в мае 2017 года Шадринск обрел побратима в африканской республике Бенин — города Абомей-Калави. Ранее власти Шадринска подписали соглашение о побратимстве с Учалы (Республика Башкортостан) и Феодосией (Республика Крым).