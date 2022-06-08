08 июня 2022

Пермяк из-за водки забил приятеля до смерти и утащил труп из дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник, мешок для трупов
Тело погибшего нашли у подъезда Фото:

В Очере (Пермский край) мужчина забил своего приятеля до смерти, после чего испугался и утащил труп к подъезду жилого дома. О случившемся рассказали в пресс-службе Очерского городского суда.

По данным суда, двое приятелей весь день пили алкоголь и спали, а ночью один из мужчин проснулся и увидел, что его приятель сходил за водкой. Для оплаты при этом друг взял банковскую карту спящего, что и разозлило убийцу. «В ходе ссоры мужчина нанес несколько ударов по голове и туловищу собутыльника, убивать не хотел, обнаружил, что мужчина умер только к утру», — сообщили в пресс-службе суда.

О том, что друг после избиения умер, мужчина понял только утром. Тогда испугавшись, он оттащил тело к подъезду, где его и обнаружили горожане, идущие на работу. На суде мужчина раскаялся и полностью признал свою вину, следующие 8 лет он проведет в колонии.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяка ошибочно признали погибшим. О том, что он числится мертвым, мужчина узнал, когда ему перестали выплачивать пенсию.

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В Очере (Пермский край) мужчина забил своего приятеля до смерти, после чего испугался и утащил труп к подъезду жилого дома. О случившемся рассказали в пресс-службе Очерского городского суда. По данным суда, двое приятелей весь день пили алкоголь и спали, а ночью один из мужчин проснулся и увидел, что его приятель сходил за водкой. Для оплаты при этом друг взял банковскую карту спящего, что и разозлило убийцу. «В ходе ссоры мужчина нанес несколько ударов по голове и туловищу собутыльника, убивать не хотел, обнаружил, что мужчина умер только к утру», — сообщили в пресс-службе суда. О том, что друг после избиения умер, мужчина понял только утром. Тогда испугавшись, он оттащил тело к подъезду, где его и обнаружили горожане, идущие на работу. На суде мужчина раскаялся и полностью признал свою вину, следующие 8 лет он проведет в колонии. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяка ошибочно признали погибшим. О том, что он числится мертвым, мужчина узнал, когда ему перестали выплачивать пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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