Пермяк из-за водки забил приятеля до смерти и утащил труп из дома

Тело погибшего нашли у подъезда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Очере (Пермский край) мужчина забил своего приятеля до смерти, после чего испугался и утащил труп к подъезду жилого дома. О случившемся рассказали в пресс-службе Очерского городского суда.

По данным суда, двое приятелей весь день пили алкоголь и спали, а ночью один из мужчин проснулся и увидел, что его приятель сходил за водкой. Для оплаты при этом друг взял банковскую карту спящего, что и разозлило убийцу. «В ходе ссоры мужчина нанес несколько ударов по голове и туловищу собутыльника, убивать не хотел, обнаружил, что мужчина умер только к утру», — сообщили в пресс-службе суда.

О том, что друг после избиения умер, мужчина понял только утром. Тогда испугавшись, он оттащил тело к подъезду, где его и обнаружили горожане, идущие на работу. На суде мужчина раскаялся и полностью признал свою вину, следующие 8 лет он проведет в колонии.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяка ошибочно признали погибшим. О том, что он числится мертвым, мужчина узнал, когда ему перестали выплачивать пенсию.