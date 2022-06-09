Минпросвещения РФ: школы Донбасса переведут на стандарты России

С нового учебного года детей в школах Донбасса будут учить по российским стандартам. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Сегодня можно уверенно сказать, что с 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе на освобожденных территориях, могут перейти на наши отечественные стандарты. Мы полностью готовы», — сказал министр, сообщается на официальном сайте ведомства.
Отмечается также, что вопросы с обеспечением школ российскими учебниками уже решены, передает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, проводится переквалификация педагогов.
Ранее о переквалификации учителей заявляли в партии «Единая Россия». В партии отметили, что ее сотрудники подготовили программу повышения квалификации. В новом учебном году дети Донбасса будут изучать русский язык и русскую литературу. Кроме того, «Единая Россия» уже направляет в Донбасс стройматериалы для восстановления школ, пишет РАПСИ.
Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля этого года. Основной приоритет российских военных — освобождение территорий Донбасса и спасение мирных граждан, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны украинских военных и боевиков. Главные цели спецоперации — демилитаризация и денацификация территории.
С нового учебного года детей в школах Донбасса будут учить по российским стандартам. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Сегодня можно уверенно сказать, что с 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе на освобожденных территориях, могут перейти на наши отечественные стандарты. Мы полностью готовы», — сказал министр, сообщается на официальном сайте ведомства. Отмечается также, что вопросы с обеспечением школ российскими учебниками уже решены, передает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, проводится переквалификация педагогов. Ранее о переквалификации учителей заявляли в партии «Единая Россия». В партии отметили, что ее сотрудники подготовили программу повышения квалификации. В новом учебном году дети Донбасса будут изучать русский язык и русскую литературу. Кроме того, «Единая Россия» уже направляет в Донбасс стройматериалы для восстановления школ, пишет РАПСИ. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля этого года. Основной приоритет российских военных — освобождение территорий Донбасса и спасение мирных граждан, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны украинских военных и боевиков. Главные цели спецоперации — демилитаризация и денацификация территории.