Тюменские власти займут миллиарды из-за рекордного дефицита

09 июня 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Общая сумма расходов бюджета региона составит более 315 млрд рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU Почти 28 млрд рублей у банков займет правительство Тюменской области в 2022 году для покрытия рекордного дефицита регионального бюджета в 90,3 млрд рублей. Об этом 9 июня на заседании комитета по экономической политике Тюменской облдумы сообщил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов. «Коммерческие займы планируются в размере 27,7 млрд рублей. Кроме того, регион воспользуется инфраструктурными займами от правительства РФ на сумму 4,86 млрд рублей», — рассказал Таранов. Остальной дефицит планируется закрыть остатками средств региона. По словам чиновника, повода для беспокойства нет. Ранее URA.RU писало, что региональные власти хотят увеличить расходы регионального бюджета в 2022 году более, чем на 82 млрд рублей. Общая сумма расходов составит более 315 млрд рублей, при это доходы прогнозируются в размере 224,9 млрд рублей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Почти 28 млрд рублей у банков займет правительство Тюменской области в 2022 году для покрытия рекордного дефицита регионального бюджета в 90,3 млрд рублей. Об этом 9 июня на заседании комитета по экономической политике Тюменской облдумы сообщил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов. «Коммерческие займы планируются в размере 27,7 млрд рублей. Кроме того, регион воспользуется инфраструктурными займами от правительства РФ на сумму 4,86 млрд рублей», — рассказал Таранов. Остальной дефицит планируется закрыть остатками средств региона. По словам чиновника, повода для беспокойства нет. Ранее URA.RU писало, что региональные власти хотят увеличить расходы регионального бюджета в 2022 году более, чем на 82 млрд рублей. Общая сумма расходов составит более 315 млрд рублей, при это доходы прогнозируются в размере 224,9 млрд рублей.