08 июня 2022

Тюменские власти займут миллиарды из-за рекордного дефицита

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по аграрной политике Областной думы. Сентябрь 2015. Тюмень, документы, бюджет
Общая сумма расходов бюджета региона составит более 315 млрд рублей Фото:

Почти 28 млрд рублей у банков займет правительство Тюменской области в 2022 году для покрытия рекордного дефицита регионального бюджета в 90,3 млрд рублей. Об этом 9 июня на заседании комитета по экономической политике Тюменской облдумы сообщил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов.

«Коммерческие займы планируются в размере 27,7 млрд рублей. Кроме того, регион воспользуется инфраструктурными займами от правительства РФ на сумму 4,86 млрд рублей», — рассказал Таранов. Остальной дефицит планируется закрыть остатками средств региона. По словам чиновника, повода для беспокойства нет.

Ранее URA.RU писало, что региональные власти хотят увеличить расходы регионального бюджета в 2022 году более, чем на 82 млрд рублей. Общая сумма расходов составит более 315 млрд рублей, при это доходы прогнозируются в размере 224,9 млрд рублей.

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Почти 28 млрд рублей у банков займет правительство Тюменской области в 2022 году для покрытия рекордного дефицита регионального бюджета в 90,3 млрд рублей. Об этом 9 июня на заседании комитета по экономической политике Тюменской облдумы сообщил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов. «Коммерческие займы планируются в размере 27,7 млрд рублей. Кроме того, регион воспользуется инфраструктурными займами от правительства РФ на сумму 4,86 млрд рублей», — рассказал Таранов. Остальной дефицит планируется закрыть остатками средств региона. По словам чиновника, повода для беспокойства нет. Ранее URA.RU писало, что региональные власти хотят увеличить расходы регионального бюджета в 2022 году более, чем на 82 млрд рублей. Общая сумма расходов составит более 315 млрд рублей, при это доходы прогнозируются в размере 224,9 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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