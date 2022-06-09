Мигранты начали покидать Челябинскую область

Регион покинуло больше 4 тыс. мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области число покинувших регион мигрантов увеличилось в 2,3 раза. Как сообщили 9 июня в Челябинскстате, количество уехавших превысило число прибывших на 1222 человека.

«Причиной миграционной убыли стало увеличение числа выбывших по международному потоку. По итогам января-марта 2022 года, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, число иностранных мигрантов, покинувших регион, выросло в 2,3 раза — до 4,3 тыс. человек», — говорится в документе Челябинскстата.

Согласно статистическим данным, большинство уехавших, это более 4 тыс. человек, являются гражданами стран СНГ. Больше всего из региона уехало жителей Казахстана — 608 человек, Киргизии — 238 и Армении — 113. Миграционный прирост населения в январе—марте 2022 года сложился с Таджикистаном (+389 человек), Беларусью (+6), Индией (+12) и Италией (+4).

Руководитель администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов заявил, что ситуация с мигрантами вызывает межнациональную напряженность в регионах России и УрФО. Об этом он заявил в Челябинске на совещании по национальной политике с главами уральских регионов.