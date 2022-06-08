Моор обсудил межнациональные отношения с представителем Кремля

09 июня 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Тюменский губернатор работает в Челябинске вместе с уральским полпредом Владимиром Якушевым Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области принял участие в окружном семинаре-совещании по вопросам национальной политики, которое прошло 9 июня в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Семинар провели уральский полпред Владимир Якушев и замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов. «В ходе совещания отмечено, что в результате принятых мер в округе снижается число межнациональных конфликтов. Отработан и совершенствуется алгоритм их оперативного урегулирования», — приводит инфоцентр словам полпреда Якушева. Ранее агентство писало, что уральские губернаторы (Моор, в том числе) продолжат работу в Челябинске 10 июня. В частности, главы регионов посетят местный горнолыжный курорт «Солнечная долина». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Губернатор Тюменской области принял участие в окружном семинаре-совещании по вопросам национальной политики, которое прошло 9 июня в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Семинар провели уральский полпред Владимир Якушев и замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов. «В ходе совещания отмечено, что в результате принятых мер в округе снижается число межнациональных конфликтов. Отработан и совершенствуется алгоритм их оперативного урегулирования», — приводит инфоцентр словам полпреда Якушева. Ранее агентство писало, что уральские губернаторы (Моор, в том числе) продолжат работу в Челябинске 10 июня. В частности, главы регионов посетят местный горнолыжный курорт «Солнечная долина».