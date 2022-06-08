08 июня 2022

Моор обсудил межнациональные отношения с представителем Кремля

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности. Тюмень, моор александр, якушев владимир
Тюменский губернатор работает в Челябинске вместе с уральским полпредом Владимиром Якушевым Фото:

Губернатор Тюменской области принял участие в окружном семинаре-совещании по вопросам национальной политики, которое прошло 9 июня в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Семинар провели уральский полпред Владимир Якушев и замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

«В ходе совещания отмечено, что в результате принятых мер в округе снижается число межнациональных конфликтов. Отработан и совершенствуется алгоритм их оперативного урегулирования», — приводит инфоцентр словам полпреда Якушева.

Ранее агентство писало, что уральские губернаторы (Моор, в том числе) продолжат работу в Челябинске 10 июня. В частности, главы регионов посетят местный горнолыжный курорт «Солнечная долина».

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Губернатор Тюменской области принял участие в окружном семинаре-совещании по вопросам национальной политики, которое прошло 9 июня в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Семинар провели уральский полпред Владимир Якушев и замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов. «В ходе совещания отмечено, что в результате принятых мер в округе снижается число межнациональных конфликтов. Отработан и совершенствуется алгоритм их оперативного урегулирования», — приводит инфоцентр словам полпреда Якушева. Ранее агентство писало, что уральские губернаторы (Моор, в том числе) продолжат работу в Челябинске 10 июня. В частности, главы регионов посетят местный горнолыжный курорт «Солнечная долина».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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