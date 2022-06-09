Уральских губернаторов повезут на челябинский горнолыжный курорт

09 июня 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Горнолыжный комплекс «Солнечная долина» под Миассом ждет глав регионов УрФО 10 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернаторы Челябинской, Курганской и Тюменской областей Алексей Текслер, Вадим Шумков и Александр Моор, а также один из вице-губернаторов Свердловской области 10 июня проведут совещание по развитию внутреннего туризма на Урале. Встреча пройдет на горнолыжном курорте в Миассе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы Челябинской области. «В пятницу на горнолыжном курорте „Солнечная долина“ (Миасс) состоится совещание по теме развития внутреннего туризма на территории Уральского федерального округа. В мероприятии примут участие губернаторы Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также заместитель губернатора Свердловской области. По итогам будет подписано соглашение о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма между правительствами Курганской, Тюменской и Челябинской областей», — пояснили в пресс-службе. В послании к заксобранию Челябинской области губернатор Текслер ранее анонсировал целый ряд проектов на различных территориях. В частности, в 2022 году появятся мастер-планы развития Аркаима и бассейна реки Ай, а также начнется разработка аналогичных планов на озере Тургояк. Целью их является комплексное развитие данных объектов с учетом современных требований к сервису. Крупное совещание с участием глав регионов УрФО также намечено в Челябинске на 9 июня. На семинар по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года также должны приехать замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев. Схожая встреча состоялась в 2021 году и была посвящена притоку мигрантов из ближнего зарубежья, ставшему главной проблемой в сфере межнациональных отношений в округе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Губернаторы Челябинской, Курганской и Тюменской областей Алексей Текслер, Вадим Шумков и Александр Моор, а также один из вице-губернаторов Свердловской области 10 июня проведут совещание по развитию внутреннего туризма на Урале. Встреча пройдет на горнолыжном курорте в Миассе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы Челябинской области. «В пятницу на горнолыжном курорте „Солнечная долина“ (Миасс) состоится совещание по теме развития внутреннего туризма на территории Уральского федерального округа. В мероприятии примут участие губернаторы Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также заместитель губернатора Свердловской области. По итогам будет подписано соглашение о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма между правительствами Курганской, Тюменской и Челябинской областей», — пояснили в пресс-службе. В послании к заксобранию Челябинской области губернатор Текслер ранее анонсировал целый ряд проектов на различных территориях. В частности, в 2022 году появятся мастер-планы развития Аркаима и бассейна реки Ай, а также начнется разработка аналогичных планов на озере Тургояк. Целью их является комплексное развитие данных объектов с учетом современных требований к сервису. Крупное совещание с участием глав регионов УрФО также намечено в Челябинске на 9 июня. На семинар по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года также должны приехать замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев. Схожая встреча состоялась в 2021 году и была посвящена притоку мигрантов из ближнего зарубежья, ставшему главной проблемой в сфере межнациональных отношений в округе.