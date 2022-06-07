Махонин утвердил смену кураторов важнейшего проекта

В Перми меняется состав оргкомитета по празднованию 300-летия Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 7 июня внес изменения в состав регионального оргкомитета по подготовке и празднованию 300-летия Перми. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Он исключил уволившихся чиновников и включил бывшего руководителя департамента туризма Московской области и менеджера в сфере культуры Наталью Галкину.

«Состав регионального организационного комитета изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу», — отмечается в документе. Из оргкомитета выбыл экс-министр культуры Вячеслав Торчинский. Вместо него включили его сменщицу Аллу Платонову. Она будет исполнять обязанности секретаря.

Также выбыла уволившаяся с должности директора АНО «Агентство новых технологий» (курирует некоторые проекты к 300-летию) Вера Цыпуштанова и руководитель проектного офиса «Пермь-300» при правительстве РФ Антон Клепиков. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запрос URA.RU. Антон Клепиков пояснил, что от проектного офиса в оргкомитете в должности заместителя будет работать Наталья Галкина.

В оргкомитет включили вице-премьера Алексея Черникова. А вместо уволившегося с должности пермского отделения «Сбербанка» Константина Подвального компанию в комитете будет представлять занявшая эту должность Анна Салеева.

Региональный оргкомитет работает параллельно с федеральным. Его возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Дмитрий Махонин, глава краевого комитета, периодически отчитывается перед ним о ходе подготовки к юбилею. В январе глава Прикамья презентовал проекты к юбилею Перми президенту РФ Владимиру Путину.

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