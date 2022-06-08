Окончательный проект третьего моста через Каму будет представлен в третьем квартале 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Члены градостроительного совета Пермского края выбрали архитектурный облик третьего моста через Каму в Перми. Трансляция заседания градсовета, на котором обсуждался данный вопрос, велась в паблике «Пермский край» во «ВКонтакте». Из трех предложенных проектировщиками концепций эксперты большинством голосов проголосовали за вариант «Чекан».

«Считаем второй вариант [„Чекан“] приоритетным, будем рекомендовать его проектировщикам. Хочется обратить внимание, чтобы облик [моста] в предложенном варианте [не был окончательным], а с учетом рекомендаций, озвученных градсоветом, мы бы продолжали искать более удачные и цветовые, и объемные решения», — обратился к присутствующим главный архитектор министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Артем Габдрахманов.

Представители проектировщика, ООО «Гео-Проект», в ходе заседания пояснили, что при создании концепций архитектурного сооружения решалась задача «не только обеспечить транспортную доступность двух берегов. Также решалась и задача судового хода».

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин разместил в своем аккаунте в telegram-канале три варианта будущего моста через Каму. Он отметил, что мост должен стать одним из символов Перми. Его планируется вывести в створ площади Гайдара. Окончательный проект третьего моста через Каму власти обещают представить в третьем квартале 2023 года. Тогда же будет понятна и стоимость транспортного сооружения.

Члены градсовета Пермского края остановились на втором варианте концепции моста через Каму Аккаунт Дмитрия Махонина в Telegram

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