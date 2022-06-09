Иван Кузнецов — один из известнейших екатеринбургских застройщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Девелопер Иван Кузнецов (Acons group) продает активы в Екатеринбурге, рассказали URA.RU два источника на строительном рынке. По данным агентства, среди проектов, по которым Кузнецов якобы ждет предложений от коллег, — ЖК «Темп» на Уралмаше и «Малая Голландия» (искусственный остров с VIP-жильем возле парка Маяковского). Один из собеседников отмечает: сделки готовятся в тайне.

«Кузнецов, судя по всему, уезжает из Екатеринбурга — продает землю на Уралмаше, где хотел строить ЖК „Темп“. Сотрудников [„Специализированного застройщика ЖК ‚Темп‘“] увольняют», — сообщил один из источников. «На продаже и „Малая Голландия“. Хотя сам проект пустой: пока нет ни земли, ни готовой граддокументации (мэрия еще не решила, будет ли вообще остров)», — поделился другой инсайдер.

«Об этом знает очень узкий круг. Вероятно, Кузнецов не хочет, чтобы информация стала достоянием, например, мэрии», — добавил собеседник. По его словам, это может быть следствием недавней интриги с участием другого застройщика — Олега Черепанова. В начале 2022-го его «Форум-групп» продала огромный участок земли в Солнечном московскому «Эталону». И компания пока не выполнила обязательства, взятые перед вице-мэром Рустамом Галямовым. «Его раздражение перекинулось и на Черепанова. Олег даже специально прилетал из Дубая, чтобы восстановить отношения», — пересказал источник. Впрочем, подтверждения эта информация пока не находит — Галямов заявил URA.RU, что это неправда.

В пресс-службе Acons group корреспонденту сказали, что никакой распродажи нет: «Старт ЖК „Темп“ перенесли с середины лета на конец 2022 года — об этом мы ранее рассказывали в СМИ. Работаем над проектом „Малая Голландия“ — сейчас активно обсуждаем с экологами и инженерами техническую часть восстановления пруда. Продолжаем строить Clever park [возле ЦПКиО] и разрабатывать новые участки набережных Исети совместно с администрацией Екатеринбурга».

Иван Кузнецов известен в Екатеринбурге как не только девелопер, но и строитель. В частности, Acons group выступала генподрядчиком ЖК «Малевич» и клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным домом Екатеринбурга). В портфолио также входят гражданские аэропорты в Перми и Геленджике, бизнес-центр «Президент».

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