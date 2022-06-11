Диетолог Копытько объяснила, как пить пиво без вреда для здоровья

Пиво можно пить только после еды Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Чтобы не столкнуться с проблемой лишнего веса и не навредить здоровью пить пиво можно только по 200-300 мл в день один-два раза в неделю после приема пищи. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила завотделением диетологии клиники «Ревиталь», кандидат медицинских наук, практикующий врач-диетолог Марина Копытько.

«Чтобы не поправится для людей, которые следят за своей массой тела, приемлемой дозой пива является объем не более 200-300 мл в день один-два раза в неделю. Пиво можно пить только в конце основного приема пищи. Это может быть обед, либо ужин, но сначала человек должен покушать. Самая глупая ошибка, это пить пиво между приемами еды, особенно на голодный желудок. Это очень плохо отражается на работе пищеварительной системы и это категорически не правильно», — пояснила Марина Копытько.

По словам диетолога, пиво формально является продуктом питания, а не напитком. «Пиво не входит в водный режим, а является продуктом питания, поскольку во первых имеет калории. В 100 граммах пива содержится порядка 50 ккал, пиво содержит углеводы, спирт, алкоголь соответственно он относится к слабоалкогольным напиткам, что тоже безусловно нужно учитывать. Это опасно тем, что алкоголь растормаживает кору головного мозга, и человек начинает больше есть, то есть он переест. Действительно, как можно прочитать в ряде статей, в нем есть определенные витамины, в частности витамины группы В, но пиво не является их источником, это относится только к так называемому живому пиву, которое обладает коротким сроком хранения», — рассказала врач-диетолог.

Так же врач отметила, что калорийность пивного напитка отличается в зависимости от технологии приготовления. В качестве закуски Копытько порекомендовала есть с пивом свежие огурцы.

11 июня в России отмечается День пивовара. Он был учрежден решением Совета Союза российских пивоваров от 23 января 2003 года. Основной целью проведения Дня пивовара является укрепление традиций российского пивоварения, подтверждение авторитета и престижа профессии пивовара, развитие культуры потребления пива в стране.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам