Инсайд: шеф свердловской полиции получит еще одного заместителя

Александр Мешков, по сообщению источника, пригласит на пост нового заместителя соратника из Москвы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник свердловского главка полиции Александр Мешков получит четвертого зама, которого пригласит из Москвы. Об этом URA.RU сообщили несколько инсайдеров в силовых структурах.

«Мешков в ближайшее время получит еще одного заместителя. Говорят, человек на этот пост был приближен к Мешкову и перейдет в Екатеринбург из Москвы», — рассказал собеседник агентства. В обязанности нового статусного силовика будет входить работа с личным составом.

URA.RU направило запрос в главное управление МВД РФ по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что Мешков усилил свой клан в Екатеринбурге, получив в заместители Александра Воронежского, занимавшего аналогичный пост в Курганской области. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ в конце января. По официальной информации, размещенной на сайте ГУ МВД по Свердловской области, у Александра Мешкова три заместителя: Петр Кривегин, Владимир Миронов и Александр Воронежский.