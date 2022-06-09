Путин объяснил, перед каким выбором стоит Россия

09 июня 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал пути развития любой страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU У любого государства только два пути: либо оно является суверенным, либо это — колония. Такое заявление на мультимедийной выставке-погружении «Петр Первый. Рождение империи» сделал президент России Владимир Путин. «Я уж не говорю про глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Не бывает промежуточных состояний. Или страна является суверенной, или колонией», — отметил он на мероприятии, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Колонии не имеют перспектив. Российский лидер не захотел называть конкретные страны, «чтобы никого не обижать», но добавил, что геополитическая борьба существовала всегда, передает деловое издание «Взгляд». Ранее глава государства объяснил, что России выпала доля возвращать и укреплять исконно русские земли. В пример он привел действия монарха Петра Первого, основавшего Санкт-Петербург, который не признавали другие страны российским. Он добавил, что Россию невозможно изолировать от остального мира, уточняет телеканал 360. А сама страна огораживаться не собирается. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

У любого государства только два пути: либо оно является суверенным, либо это — колония. Такое заявление на мультимедийной выставке-погружении «Петр Первый. Рождение империи» сделал президент России Владимир Путин. «Я уж не говорю про глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Не бывает промежуточных состояний. Или страна является суверенной, или колонией», — отметил он на мероприятии, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Колонии не имеют перспектив. Российский лидер не захотел называть конкретные страны, «чтобы никого не обижать», но добавил, что геополитическая борьба существовала всегда, передает деловое издание «Взгляд». Ранее глава государства объяснил, что России выпала доля возвращать и укреплять исконно русские земли. В пример он привел действия монарха Петра Первого, основавшего Санкт-Петербург, который не признавали другие страны российским. Он добавил, что Россию невозможно изолировать от остального мира, уточняет телеканал 360. А сама страна огораживаться не собирается.