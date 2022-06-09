Путин объяснил свои действия во внешней политике. «Возвращать и укреплять»

09 июня 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о дальнейших планах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России выпала доля возвращать и укреплять исконно русские земли. Об этом на мультимедийной выставке-погружении «Петр Первый. Рождение империи» рассказал президент России Владимир Путин, упомянув российского монарха Петра Первого. «Там, где [Петр Первый] Петербург основал — когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала ее, а признавали за Швецией. А там наряду с финно-угорскими народами жили славяне, чего он полез-то туда? Возвращал и укреплял. На нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», — сказал он во время выступления, трансляция которого велась на «России 24». Он также назвал колониями страны, не принимающие суверенных решений, пишет «Национальная служба новостей». Глава государства заявил, что, для того чтобы претендовать на лидерство, необходимо обеспечить суверенитет, дополняет RT. Ранее российский президент объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на территории Украины. В цели российской армии также входит спасение мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: на конец марта освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Запорожская область планирует провести референдум по вступлению в состав России. На нем будут присутствовать представители ФРГ и США и других стран НАТО. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

России выпала доля возвращать и укреплять исконно русские земли. Об этом на мультимедийной выставке-погружении «Петр Первый. Рождение империи» рассказал президент России Владимир Путин, упомянув российского монарха Петра Первого. «Там, где [Петр Первый] Петербург основал — когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала ее, а признавали за Швецией. А там наряду с финно-угорскими народами жили славяне, чего он полез-то туда? Возвращал и укреплял. На нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», — сказал он во время выступления, трансляция которого велась на «России 24». Он также назвал колониями страны, не принимающие суверенных решений, пишет «Национальная служба новостей». Глава государства заявил, что, для того чтобы претендовать на лидерство, необходимо обеспечить суверенитет, дополняет RT. Ранее российский президент объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на территории Украины. В цели российской армии также входит спасение мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: на конец марта освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Запорожская область планирует провести референдум по вступлению в состав России. На нем будут присутствовать представители ФРГ и США и других стран НАТО.