Путин подтвердил, что через 10 лет россияне будут жить лучше

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин пообещал повышение качества жизни в обозримом будущем Фото:

Через 10 лет Россия будет жить лучше, если выполнит поставленные перед собой задачи. Об этом на мультимедийной выставке-погружении «Петр Первый. Рождение империи» рассказал президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

«Да. Это [решение поставленных перед страной задач] в конце концов и должно привести к повышению качества жизни», — отметил он во время встречи с молодыми предпринимателями, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24».

Ранее глава государства пояснил, что цели России — «возвращать и укреплять» исконно русские земли. Путин заявил, что в ходе Северной войны император Петр I возвращал территории, и на долю нынешнего поколения выпала эта же участь, передает «Национальная служба новостей». Он также назвал колониями страны, не принимающие суверенных решений. Сама встреча президента с молодым поколением бизнесменов проходит в преддверии Петербургского международного экономического форума, отмечает Nation News.

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Через 10 лет Россия будет жить лучше, если выполнит поставленные перед собой задачи. Об этом на мультимедийной выставке-погружении «Петр Первый. Рождение империи» рассказал президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос. «Да. Это [решение поставленных перед страной задач] в конце концов и должно привести к повышению качества жизни», — отметил он во время встречи с молодыми предпринимателями, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Ранее глава государства пояснил, что цели России — «возвращать и укреплять» исконно русские земли. Путин заявил, что в ходе Северной войны император Петр I возвращал территории, и на долю нынешнего поколения выпала эта же участь, передает «Национальная служба новостей». Он также назвал колониями страны, не принимающие суверенных решений. Сама встреча президента с молодым поколением бизнесменов проходит в преддверии Петербургского международного экономического форума, отмечает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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