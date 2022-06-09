Путин подтвердил, что через 10 лет россияне будут жить лучше

09 июня 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообещал повышение качества жизни в обозримом будущем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Через 10 лет Россия будет жить лучше, если выполнит поставленные перед собой задачи. Об этом на мультимедийной выставке-погружении «Петр Первый. Рождение империи» рассказал президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос. «Да. Это [решение поставленных перед страной задач] в конце концов и должно привести к повышению качества жизни», — отметил он во время встречи с молодыми предпринимателями, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Ранее глава государства пояснил, что цели России — «возвращать и укреплять» исконно русские земли. Путин заявил, что в ходе Северной войны император Петр I возвращал территории, и на долю нынешнего поколения выпала эта же участь, передает «Национальная служба новостей». Он также назвал колониями страны, не принимающие суверенных решений. Сама встреча президента с молодым поколением бизнесменов проходит в преддверии Петербургского международного экономического форума, отмечает Nation News. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Через 10 лет Россия будет жить лучше, если выполнит поставленные перед собой задачи. Об этом на мультимедийной выставке-погружении «Петр Первый. Рождение империи» рассказал президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос. «Да. Это [решение поставленных перед страной задач] в конце концов и должно привести к повышению качества жизни», — отметил он во время встречи с молодыми предпринимателями, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Ранее глава государства пояснил, что цели России — «возвращать и укреплять» исконно русские земли. Путин заявил, что в ходе Северной войны император Петр I возвращал территории, и на долю нынешнего поколения выпала эта же участь, передает «Национальная служба новостей». Он также назвал колониями страны, не принимающие суверенных решений. Сама встреча президента с молодым поколением бизнесменов проходит в преддверии Петербургского международного экономического форума, отмечает Nation News.