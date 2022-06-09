Сенатор Джабаров: смертную казнь наемникам в ДНР могут заменить

09 июня 2022 в 21:09 Размер текста - 17 +

Трех иностранных наемников приговорили в ДНР к смертной казни Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трех иностранных наемников Украины, приговоренных Верховным судом ДНР к смертной казни, может ждать пожизненное заключение. Этого не исключил в беседе с URA.RU первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров. «Я не исключаю, что может быть будет проявлено какое-то милосердие, может быть поменяют смертную казнь на пожизненное заключение, но в любом случае преступление, которое наемники совершили, требует максимального наказания, что они и получили сегодня. Суд ДНР действует строго в соответствии с законом. В народной республике смертная казнь действует, тяжесть преступления попадает под это наказание, сейчас будет апелляция, потом посмотрим», — подчеркнул Владимир Джабаров. Сенатор добавил, что примененная высшая мера наказания для иностранных наемников станет уроком для тех, кто желает зарабатывать таким образом. «На самом деле это может быть хорошим уроком для тех, кто будет искать приключения, зарабатывая на крови в странах, куда они приезжают. Я не исключаю, что будут какие-то апелляции, обращения мирового сообщества, но, извините, уважаемые господа, а вы когда посылали своих людей на Украину, вы не понимали, что они не комбатанты (лица, которым, согласно международному гуманитарному праву разрешено применять силу в ситуации вооруженного конфликта, — прим. URA.RU), что они несут ответственность как наемники и их будут судить», — отметил Джабаров. Ранее Верховный суд ДНР приговорил трех наемников, граждан Великобритании и Марокко, Эйдена Эслина, Шона Пиннера, Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны. Обвиняемые признали себя виновными в терроризме, попытках насильственного захвата власти. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса от националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Трех иностранных наемников Украины, приговоренных Верховным судом ДНР к смертной казни, может ждать пожизненное заключение. Этого не исключил в беседе с URA.RU первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров. «Я не исключаю, что может быть будет проявлено какое-то милосердие, может быть поменяют смертную казнь на пожизненное заключение, но в любом случае преступление, которое наемники совершили, требует максимального наказания, что они и получили сегодня. Суд ДНР действует строго в соответствии с законом. В народной республике смертная казнь действует, тяжесть преступления попадает под это наказание, сейчас будет апелляция, потом посмотрим», — подчеркнул Владимир Джабаров. Сенатор добавил, что примененная высшая мера наказания для иностранных наемников станет уроком для тех, кто желает зарабатывать таким образом. «На самом деле это может быть хорошим уроком для тех, кто будет искать приключения, зарабатывая на крови в странах, куда они приезжают. Я не исключаю, что будут какие-то апелляции, обращения мирового сообщества, но, извините, уважаемые господа, а вы когда посылали своих людей на Украину, вы не понимали, что они не комбатанты (лица, которым, согласно международному гуманитарному праву разрешено применять силу в ситуации вооруженного конфликта, — прим. URA.RU), что они несут ответственность как наемники и их будут судить», — отметил Джабаров. Ранее Верховный суд ДНР приговорил трех наемников, граждан Великобритании и Марокко, Эйдена Эслина, Шона Пиннера, Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны. Обвиняемые признали себя виновными в терроризме, попытках насильственного захвата власти. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса от националистов.