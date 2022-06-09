Курганец похитил телевизоры при помощи топора

Мужчина выломал окно дома и похитил два телевизора Фото: Анна Майорова © URA.RU

В селе Звериноголовское (Курганская область) местный житель ночью разбил окно жилого дома топором и, попав в помещение, похитил два телевизора. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Кража» (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области.

«В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина в ночь с 24.02.2022 на 25.02.2022 с целью кражи, выбил топором стекло в жилом доме, расположенном в с. Звериноголовское, после чего проник в жилое помещение и похитил два телевизора марки „LG“ и „Haier“, распорядившись в последующем похищенным имуществом по своему усмотрению», — написали в сообщении. Ущерб преступления составил 14 тысяч рублей.

В информации отметили, что мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности, в его действиях усматривался повтор совершения преступлений. Мужчина признан виновным в краже, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало о жителе города Шадринска, которого приговорили к тюремному сроку из-за кражи обуви в сетевом магазине. Похититель сумел вынести из магазина две пары женских ботинок.