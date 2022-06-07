07 июня 2022
06 июня 2022

Курганец проведет больше года в тюрьме из-за трех пар обуви

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, скамья подсудимых, зал суда, судебное заседание, суд, зал, клетка
Жителя Курганской области приговорили к тюремному сроку после похищения обуви Фото:

Жителя города Шадринска (Курганская область) признали виновным в совершении кражи нескольких пар обуви в сетевом магазине и приговорили к тюремному сроку. Об этом говорится на сайте районного суда.

«В судебном заседании подсудимый В. виновным признал себя в части совершения кражи двух пар женских ботинок полностью. В части покушения на грабеж мужских ботинок, подсудимый виновным себя признал частично, настаивал, что в этой части его действия должны быть квалифицированы как покушение на кражу», — приводятся подробности. Три пары обуви — две женские и одну мужскую — мужчина присмотрел в октябре 2021 года в обувном магазине «Кари» на улице Комсомольской города Шадринска.

Сначала похититель сумел без оплаты вынести из магазина две пары женских ботинок. На следующий день он вернулся на место кражи и засунул в рюкзак уже мужскую обувь. Но на выходе его остановил сотрудник полиции.

Суд согласился с подсудимым и переквалифицировал третью пару обуви, как похищение на кражу. Далее мужчину признали виновным «в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима».

Похититель обуви подал апелляцию в Курганской областной суд. В конце мая его жалоба оставлена без удовлетворения.

Ранее URA.RU сообщало, что директору курганского магазина грозит тюрьма за побои похитителя кофе. Также в Кургане камеры засняли момент кражи в кофейне самообслуживания. Подростки похитили несколько расходных ингредиентов.

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Жителя города Шадринска (Курганская область) признали виновным в совершении кражи нескольких пар обуви в сетевом магазине и приговорили к тюремному сроку. Об этом говорится на сайте районного суда. «В судебном заседании подсудимый В. виновным признал себя в части совершения кражи двух пар женских ботинок полностью. В части покушения на грабеж мужских ботинок, подсудимый виновным себя признал частично, настаивал, что в этой части его действия должны быть квалифицированы как покушение на кражу», — приводятся подробности. Три пары обуви — две женские и одну мужскую — мужчина присмотрел в октябре 2021 года в обувном магазине «Кари» на улице Комсомольской города Шадринска. Сначала похититель сумел без оплаты вынести из магазина две пары женских ботинок. На следующий день он вернулся на место кражи и засунул в рюкзак уже мужскую обувь. Но на выходе его остановил сотрудник полиции. Суд согласился с подсудимым и переквалифицировал третью пару обуви, как похищение на кражу. Далее мужчину признали виновным «в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима». Похититель обуви подал апелляцию в Курганской областной суд. В конце мая его жалоба оставлена без удовлетворения. Ранее URA.RU сообщало, что директору курганского магазина грозит тюрьма за побои похитителя кофе. Также в Кургане камеры засняли момент кражи в кофейне самообслуживания. Подростки похитили несколько расходных ингредиентов.
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