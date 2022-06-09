Путин поручил Куйвашеву решить вопрос создания спортивного центра

10 июня 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Срок выполнения поручения — 30-е декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обдумать вопрос создания центра развития студенческого спорта на базе УрФУ. Поручение размещено на официальном сайте Кремля. «Правительству РФ и Правительству Свердловской области рассмотреть вопрос о создании центра развития студенческого спорта на базе УрФУ и принять соответствующие решения», — говорится в сообщении. Срок исполнения — 30-е декабря. Ответственными лицами назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Поручение дано по итогам заседания президентского совета по физкультуре и спорту, состоявшегося в 26-го апреля. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против УрФУ. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обдумать вопрос создания центра развития студенческого спорта на базе УрФУ. Поручение размещено на официальном сайте Кремля. «Правительству РФ и Правительству Свердловской области рассмотреть вопрос о создании центра развития студенческого спорта на базе УрФУ и принять соответствующие решения», — говорится в сообщении. Срок исполнения — 30-е декабря. Ответственными лицами назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Поручение дано по итогам заседания президентского совета по физкультуре и спорту, состоявшегося в 26-го апреля. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против УрФУ.