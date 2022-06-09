09 июня 2022

Путин поручил Куйвашеву решить вопрос создания спортивного центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Срок выполнения поручения — 30-е декабря Фото:

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обдумать вопрос создания центра развития студенческого спорта на базе УрФУ. Поручение размещено на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ и Правительству Свердловской области рассмотреть вопрос о создании центра развития студенческого спорта на базе УрФУ и принять соответствующие решения», — говорится в сообщении. Срок исполнения — 30-е декабря.

Ответственными лицами назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Поручение дано по итогам заседания президентского совета по физкультуре и спорту, состоявшегося в 26-го апреля. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против УрФУ.

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Президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обдумать вопрос создания центра развития студенческого спорта на базе УрФУ. Поручение размещено на официальном сайте Кремля. «Правительству РФ и Правительству Свердловской области рассмотреть вопрос о создании центра развития студенческого спорта на базе УрФУ и принять соответствующие решения», — говорится в сообщении. Срок исполнения — 30-е декабря. Ответственными лицами назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Поручение дано по итогам заседания президентского совета по физкультуре и спорту, состоявшегося в 26-го апреля. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против УрФУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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