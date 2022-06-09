Путин поручил Куйвашеву решить вопрос создания спортивного центра

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обдумать вопрос создания центра развития студенческого спорта на базе УрФУ. Поручение размещено на официальном сайте Кремля.
«Правительству РФ и Правительству Свердловской области рассмотреть вопрос о создании центра развития студенческого спорта на базе УрФУ и принять соответствующие решения», — говорится в сообщении. Срок исполнения — 30-е декабря.
Ответственными лицами назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Поручение дано по итогам заседания президентского совета по физкультуре и спорту, состоявшегося в 26-го апреля. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против УрФУ.
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обдумать вопрос создания центра развития студенческого спорта на базе УрФУ. Поручение размещено на официальном сайте Кремля. «Правительству РФ и Правительству Свердловской области рассмотреть вопрос о создании центра развития студенческого спорта на базе УрФУ и принять соответствующие решения», — говорится в сообщении. Срок исполнения — 30-е декабря. Ответственными лицами назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Поручение дано по итогам заседания президентского совета по физкультуре и спорту, состоявшегося в 26-го апреля. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против УрФУ.