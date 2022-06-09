Министерство обороны России заявило о планах ВСУ подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию, обвинив в этом российских военных. Сообщение об этом опубликовано в telegram-канале Минобороны России.
«Националисты готовят очередную изощренную провокацию с целью обвинения российских подразделений в неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Для ее реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции», — сообщается в telegram-канале.
О провокации со стороны ВСУ стало известно от украинских военнослужащих, попавших в плен. В случае разрушения Змиевской ТЭС без электричества останутся жители Сумской, Полтавской и Харьковской областей.
Специальную военную операцию Президент РФ Владимир Путин начал 24 февраля. Операция носит вынужденный характер и преследует цели прекратить геноцид мирных жителей ЛДНР со стороны ВСУ и нацбатов Украины, длящийся 8 лет.
Министерство обороны России заявило о планах ВСУ подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию, обвинив в этом российских военных. Сообщение об этом опубликовано в telegram-канале Минобороны России. «Националисты готовят очередную изощренную провокацию с целью обвинения российских подразделений в неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Для ее реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции», — сообщается в telegram-канале. О провокации со стороны ВСУ стало известно от украинских военнослужащих, попавших в плен. В случае разрушения Змиевской ТЭС без электричества останутся жители Сумской, Полтавской и Харьковской областей. Специальную военную операцию Президент РФ Владимир Путин начал 24 февраля. Операция носит вынужденный характер и преследует цели прекратить геноцид мирных жителей ЛДНР со стороны ВСУ и нацбатов Украины, длящийся 8 лет.