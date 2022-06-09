Минобороны РФ заявило об очередной провокации ВСУ 10 июня 2022 в 03:06 Размер текста - 17 + Стали известны планы ВСУ обстрелять Змиевскую ТЭС, обвинив в этом российских военных Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России заявило о планах ВСУ подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию, обвинив в этом российских военных. Сообщение об этом опубликовано в telegram-канале Минобороны России. «Националисты готовят очередную изощренную провокацию с целью обвинения российских подразделений в неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Для ее реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции», — сообщается в telegram-канале. О провокации со стороны ВСУ стало известно от украинских военнослужащих, попавших в плен. В случае разрушения Змиевской ТЭС без электричества останутся жители Сумской, Полтавской и Харьковской областей. Специальную военную операцию Президент РФ Владимир Путин начал 24 февраля. Операция носит вынужденный характер и преследует цели прекратить геноцид мирных жителей ЛДНР со стороны ВСУ и нацбатов Украины, длящийся 8 лет. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест! Министерство обороны России заявило о планах ВСУ подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию, обвинив в этом российских военных. Сообщение об этом опубликовано в telegram-канале Минобороны России. «Националисты готовят очередную изощренную провокацию с целью обвинения российских подразделений в неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Для ее реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции», — сообщается в telegram-канале. О провокации со стороны ВСУ стало известно от украинских военнослужащих, попавших в плен. В случае разрушения Змиевской ТЭС без электричества останутся жители Сумской, Полтавской и Харьковской областей. Специальную военную операцию Президент РФ Владимир Путин начал 24 февраля. Операция носит вынужденный характер и преследует цели прекратить геноцид мирных жителей ЛДНР со стороны ВСУ и нацбатов Украины, длящийся 8 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям