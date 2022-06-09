09 июня 2022

Минобороны РФ заявило об очередной провокации ВСУ

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Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, армия, нато, артиллерия, пушка, nato
Стали известны планы ВСУ обстрелять Змиевскую ТЭС, обвинив в этом российских военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России заявило о планах ВСУ подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию, обвинив в этом российских военных. Сообщение об этом опубликовано в telegram-канале Минобороны России.

«Националисты готовят очередную изощренную провокацию с целью обвинения российских подразделений в неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Для ее реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции», — сообщается в telegram-канале.

О провокации со стороны ВСУ стало известно от украинских военнослужащих, попавших в плен. В случае разрушения Змиевской ТЭС без электричества останутся жители Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

Специальную военную операцию Президент РФ Владимир Путин начал 24 февраля. Операция носит вынужденный характер и преследует цели прекратить геноцид мирных жителей ЛДНР со стороны ВСУ и нацбатов Украины, длящийся 8 лет.

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Министерство обороны России заявило о планах ВСУ подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию, обвинив в этом российских военных. Сообщение об этом опубликовано в telegram-канале Минобороны России. «Националисты готовят очередную изощренную провокацию с целью обвинения российских подразделений в неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Для ее реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции», — сообщается в telegram-канале. О провокации со стороны ВСУ стало известно от украинских военнослужащих, попавших в плен. В случае разрушения Змиевской ТЭС без электричества останутся жители Сумской, Полтавской и Харьковской областей. Специальную военную операцию Президент РФ Владимир Путин начал 24 февраля. Операция носит вынужденный характер и преследует цели прекратить геноцид мирных жителей ЛДНР со стороны ВСУ и нацбатов Украины, длящийся 8 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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