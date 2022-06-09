В Екатеринбурге нашли пункт общепита с деревом внутри. Видео

10 июня 2022 в 05:22 Размер текста - 17 +

Пункт общепита находится на Санаторной, 8 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители свердловской региональной общественной организации «Народный контроль» нашли в Екатеринбурге общепит с деревом внутри. Общественники опубликовали видео на официальном сайте. «Пекарня „Вкус Востока“ с деревом внутри находится на Санаторной, 8», — говорится в видео. Общественник отмечает, что ресторан незаконно расположен на территории, напоминающую газон. По мнению автора видео, общепит нарушает правила пожарной безопасности. Дерево, листья могут легко воспламениться. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до пекарни, но безуспешно. Рядом с общепитом находится ярмарка выходного дня. Ранее URA.RU сообщало, что общественники партпроекта помогли силовикам изъять крупную партию алкоголя и табака. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Представители свердловской региональной общественной организации «Народный контроль» нашли в Екатеринбурге общепит с деревом внутри. Общественники опубликовали видео на официальном сайте. «Пекарня „Вкус Востока“ с деревом внутри находится на Санаторной, 8», — говорится в видео. Общественник отмечает, что ресторан незаконно расположен на территории, напоминающую газон. По мнению автора видео, общепит нарушает правила пожарной безопасности. Дерево, листья могут легко воспламениться. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до пекарни, но безуспешно. Рядом с общепитом находится ярмарка выходного дня. Ранее URA.RU сообщало, что общественники партпроекта помогли силовикам изъять крупную партию алкоголя и табака.