Свердловские силовики изъяли крупную партию алкоголя. «Организатор угрожал влиятельным другом»

14 мая 2022 в 02:53 Размер текста - 17 +

Предприниматель запугивал полицейских влиятельным знакомым, чтобы те прекратили выявлять его точки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники МВД совместно с общественниками партпроекта «Народный контроль» 13 мая накрыли крупный канал поставок поддельного алкоголя и сигарет. Историю пресечения незаконной деятельности рассказали активисты на своем официальном сайте. «Нами было установлено, что продукция хранилась по улице Студенческой, 48В. На складе было обнаружено свыше 9000 тысяч нелегальной продукции, среди которой — 8816 пачек сигарет, 334 бутылки коньяка и 700 „шкаликов“ со спиртом», — говорится в сообщении. Во время изъятия продукции, на склад приехал организатор точки, который пугал общественников влиятельным знакомым в силовых структурах. «Он может создать нам проблемы, если мы не перестанем выявлять его точки с поддельными сигареты», — передал слова бизнесмена координатор партпроекта. В отношении предпринимателя решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Его подельник рассказал полицейским о киоске, в котором продается нелегальная продукция. Павильон находится по улице Комсомольской, 2В. Там было обнаружено более 3000 пачек сигарет с поддельными акцизными марками. Табачная продукция также была изъята. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Екатеринбурге сотрудники МВД совместно с общественниками партпроекта «Народный контроль» 13 мая накрыли крупный канал поставок поддельного алкоголя и сигарет. Историю пресечения незаконной деятельности рассказали активисты на своем официальном сайте. «Нами было установлено, что продукция хранилась по улице Студенческой, 48В. На складе было обнаружено свыше 9000 тысяч нелегальной продукции, среди которой — 8816 пачек сигарет, 334 бутылки коньяка и 700 „шкаликов“ со спиртом», — говорится в сообщении. Во время изъятия продукции, на склад приехал организатор точки, который пугал общественников влиятельным знакомым в силовых структурах. «Он может создать нам проблемы, если мы не перестанем выявлять его точки с поддельными сигареты», — передал слова бизнесмена координатор партпроекта. В отношении предпринимателя решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Его подельник рассказал полицейским о киоске, в котором продается нелегальная продукция. Павильон находится по улице Комсомольской, 2В. Там было обнаружено более 3000 пачек сигарет с поддельными акцизными марками. Табачная продукция также была изъята.