ЛДПР предлагает уменьшить срок действия полиса ОСАГО. Документ

10 июня 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Законопроект ЛДПР предполагает установить срок действия полиса ОСАГО от 1 до 12 месяцев Фото: Анна Майорова © URA.RU Партия ЛДПР выступила с инициативой внести поправки в закон об ОСАГО, установив минимальный срок действия полиса обязательного страхования транспортных средств от одного месяца. Информацию о готовящемся законопроекте разместил в своем telegram-канале заместитель руководителя партии Ярослав Нилов. «Предлагаем в качестве минимального срока заключения договора ОСАГО один месяц вместо установленного сейчас года. Так автолюбителям не придется терять деньги и нервы, если застраховать машину нужно менее, чем на год», — написал Нилов в соцсети. Депутаты от ЛДПР аргументируют необходимость поправок тем, что далеко не всегда водитель использует транспортное средство в течение всего года. Меры, предлагаемые депутатами, позволят уменьшить количество штрафов за езду без полиса обязательного страхования. При этом эксперты отметили резкий рост цен на ОСАГО, связанный с подорожанием запчастей. Так, согласно данным автосервиса «Сравни.ру», в мае этого года цена обязательной автогражданки для легковых машин составила 5800 рублей, что на 9% выше по сравнению с январем. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU . Фото: Ярослав Нилов, Telegram

Партия ЛДПР выступила с инициативой внести поправки в закон об ОСАГО, установив минимальный срок действия полиса обязательного страхования транспортных средств от одного месяца. Информацию о готовящемся законопроекте разместил в своем telegram-канале заместитель руководителя партии Ярослав Нилов. «Предлагаем в качестве минимального срока заключения договора ОСАГО один месяц вместо установленного сейчас года. Так автолюбителям не придется терять деньги и нервы, если застраховать машину нужно менее, чем на год», — написал Нилов в соцсети. Депутаты от ЛДПР аргументируют необходимость поправок тем, что далеко не всегда водитель использует транспортное средство в течение всего года. Меры, предлагаемые депутатами, позволят уменьшить количество штрафов за езду без полиса обязательного страхования. При этом эксперты отметили резкий рост цен на ОСАГО, связанный с подорожанием запчастей. Так, согласно данным автосервиса «Сравни.ру», в мае этого года цена обязательной автогражданки для легковых машин составила 5800 рублей, что на 9% выше по сравнению с январем.