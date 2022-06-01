01 июня 2022

Стоимость ОСАГО резко выросла впервые за три года

© Служба новостей «URA.RU»
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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
В мае стоимость ОСАГО для легковых авто выросла на 9% по сравнению с январем Фото:

Стоимость полисов ОСАГО для легковых авто в мае составила 5800 рублей, это на 9% выше показателя января. При этом последние три года средняя цена автострахования оставалась стабильной. Резкий рост цен эксперты связывают с подорожанием запчастей.

«В мае этого года цена обязательной автогражданки для легковых машин составила 5800 рублей, эта сумма выросла на 9% по сравнению с январем», — пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Сравни.ру». Главными причинами роста цен стали проблемы с логистикой и подорожание комплектующих.

По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексея Бредихина, дальнейшая динамика убытков и тарифов будет зависеть от возможностей по замещению официальных поставок запчастей каналами параллельного импорта. Однако высокая конкуренция в сегменте ОСАГО будет сдерживать рост цен, добавил эксперт.

Западные санкции привели к острому дефициту автомобильных запчастей в России. В свою очередь, нехватка комплектующих вызвала резкий рост цен. Сообщалось, выплаты по ОСАГО перестали покрывать затраты на ремонт авто. В Центробанке рассматривали предложения страховщиков продлить максимальный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, разрешить использовать для этого поддержанные детали.

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Стоимость полисов ОСАГО для легковых авто в мае составила 5800 рублей, это на 9% выше показателя января. При этом последние три года средняя цена автострахования оставалась стабильной. Резкий рост цен эксперты связывают с подорожанием запчастей. «В мае этого года цена обязательной автогражданки для легковых машин составила 5800 рублей, эта сумма выросла на 9% по сравнению с январем», — пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Сравни.ру». Главными причинами роста цен стали проблемы с логистикой и подорожание комплектующих. По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексея Бредихина, дальнейшая динамика убытков и тарифов будет зависеть от возможностей по замещению официальных поставок запчастей каналами параллельного импорта. Однако высокая конкуренция в сегменте ОСАГО будет сдерживать рост цен, добавил эксперт. Западные санкции привели к острому дефициту автомобильных запчастей в России. В свою очередь, нехватка комплектующих вызвала резкий рост цен. Сообщалось, выплаты по ОСАГО перестали покрывать затраты на ремонт авто. В Центробанке рассматривали предложения страховщиков продлить максимальный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, разрешить использовать для этого поддержанные детали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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