Стоимость ОСАГО резко выросла впервые за три года

02 июня 2022 в 03:19 Размер текста - 17 +

В мае стоимость ОСАГО для легковых авто выросла на 9% по сравнению с январем Фото: Анна Майорова © URA.RU Стоимость полисов ОСАГО для легковых авто в мае составила 5800 рублей, это на 9% выше показателя января. При этом последние три года средняя цена автострахования оставалась стабильной. Резкий рост цен эксперты связывают с подорожанием запчастей. «В мае этого года цена обязательной автогражданки для легковых машин составила 5800 рублей, эта сумма выросла на 9% по сравнению с январем», — пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Сравни.ру». Главными причинами роста цен стали проблемы с логистикой и подорожание комплектующих. По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексея Бредихина, дальнейшая динамика убытков и тарифов будет зависеть от возможностей по замещению официальных поставок запчастей каналами параллельного импорта. Однако высокая конкуренция в сегменте ОСАГО будет сдерживать рост цен, добавил эксперт. Западные санкции привели к острому дефициту автомобильных запчастей в России. В свою очередь, нехватка комплектующих вызвала резкий рост цен. Сообщалось, выплаты по ОСАГО перестали покрывать затраты на ремонт авто. В Центробанке рассматривали предложения страховщиков продлить максимальный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, разрешить использовать для этого поддержанные детали. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Стоимость полисов ОСАГО для легковых авто в мае составила 5800 рублей, это на 9% выше показателя января. При этом последние три года средняя цена автострахования оставалась стабильной. Резкий рост цен эксперты связывают с подорожанием запчастей. «В мае этого года цена обязательной автогражданки для легковых машин составила 5800 рублей, эта сумма выросла на 9% по сравнению с январем», — пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Сравни.ру». Главными причинами роста цен стали проблемы с логистикой и подорожание комплектующих. По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексея Бредихина, дальнейшая динамика убытков и тарифов будет зависеть от возможностей по замещению официальных поставок запчастей каналами параллельного импорта. Однако высокая конкуренция в сегменте ОСАГО будет сдерживать рост цен, добавил эксперт. Западные санкции привели к острому дефициту автомобильных запчастей в России. В свою очередь, нехватка комплектующих вызвала резкий рост цен. Сообщалось, выплаты по ОСАГО перестали покрывать затраты на ремонт авто. В Центробанке рассматривали предложения страховщиков продлить максимальный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, разрешить использовать для этого поддержанные детали.