Туроператоры: билеты в Крым раскуплены до конца июля

10 июня 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Туристы раскупили почти все билеты в Крым на это лето Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все билеты на прямые поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга распроданы практически на все лето. Такой информацией поделились туроператоры. «Билеты на прямые поезда в Крым из Москвы раскуплены практически на все лето. По крайней мере, в наличии на официальном сайте перевозчика их нет — ни на конец июня, ни на конец июля. Поездом можно добраться только со стыковкой в Краснодаре или Анапе», — рассказал «Известиям» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Железнодорожные рейсы из российских городов в Крым обеспечивает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). Он подтвердил наличие проблемы с покупкой билетов в Крым: «Загрузка поездов на ближайшие даты доходит до 100%». При этом в ГСЭ отметили, что в целом по регионам на всю глубину продаж, которая составляет 90 дней, на сегодня доступно 150 тысяч мест. Известно, что с 27 июня начнет ходить новый поезд с направлением Москва-Керчь, который обеспечит туристов 42 тыс. мест до середины сентября. Сейчас с материка на полуостров и обратно следуют 16 пар поездов вместе с тремя прицепными группами. Согласно маршрутам, поезда останавливаются в 40 регионах РФ. Ранее гендиректор ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов говорил о том, что причиной высокого спроса на железнодорожные перевозки в Крым является закрытие аэропорта в Симферополе. При этом цены на билеты выросли на 10-12%, а по ряду направлений не выросли совсем, сообщил представитель оператора перевозок в Крым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Все билеты на прямые поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга распроданы практически на все лето. Такой информацией поделились туроператоры. «Билеты на прямые поезда в Крым из Москвы раскуплены практически на все лето. По крайней мере, в наличии на официальном сайте перевозчика их нет — ни на конец июня, ни на конец июля. Поездом можно добраться только со стыковкой в Краснодаре или Анапе», — рассказал «Известиям» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Железнодорожные рейсы из российских городов в Крым обеспечивает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). Он подтвердил наличие проблемы с покупкой билетов в Крым: «Загрузка поездов на ближайшие даты доходит до 100%». При этом в ГСЭ отметили, что в целом по регионам на всю глубину продаж, которая составляет 90 дней, на сегодня доступно 150 тысяч мест. Известно, что с 27 июня начнет ходить новый поезд с направлением Москва-Керчь, который обеспечит туристов 42 тыс. мест до середины сентября. Сейчас с материка на полуостров и обратно следуют 16 пар поездов вместе с тремя прицепными группами. Согласно маршрутам, поезда останавливаются в 40 регионах РФ. Ранее гендиректор ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов говорил о том, что причиной высокого спроса на железнодорожные перевозки в Крым является закрытие аэропорта в Симферополе. При этом цены на билеты выросли на 10-12%, а по ряду направлений не выросли совсем, сообщил представитель оператора перевозок в Крым.