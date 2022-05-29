Спрос на железнодорожные перевозки в Крым резко вырос

30 мая 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

Спрос на железнодорожные перевозки резко вырос из-за закрытия аэропорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спрос на железнодорожные перевозки в Крым этим летом резко вырос из-за закрытия аэропорта в Симферополе. Об этом рассказал гендиректор ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. «Сложности связаны с закрытием аэропорта Симферополя. По понятным причинам спрос на железнодорожные билеты выше, чем в прошлом году. Компании удалось оперативно отреагировать на эту ситуацию и запустить дополнительные поезда, привлечь дополнительный вагонный парк. К началу года у нас было немногим более 400 вагонов, еще более 200 удалось привлечь к летнему сезону», — сказал Ганов, передает « Коммерсант». Он отметил, что в компании успели запустить дополнительные поезда с учетом спроса. По его словам, плацкартные вагоны составляют больше половины парка с целью предложить туристам доступные цены на билеты. При этом он подчеркнул, что цены утверждаются заранее. Однако в плацкартном «сегменте предельные цены выросли на 10—12%, а по ряду направлений не выросли совсем», — поделился информацией представитель оператора перевозок в Крым. Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в одиннадцать российских городов до 6 июня 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя и других городов. Резкое падение спроса на отдых в Крыму из-за отмены авиасообщения с Симферополем вынуждает туркомпании добиваться организации ежедневного чартерного поезда на полуостров. С соответствующей инициативой представители бизнеса обратились в министерство курортов и туризма Крыма. Южное направление было закрыто для полетов после начала спецоперации РФ на Украине. Ограничения связаны с близким расположением аэропортов к границе с Украиной, где проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны, режим закрытого неба несколько раз продлевался. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спрос на железнодорожные перевозки в Крым этим летом резко вырос из-за закрытия аэропорта в Симферополе. Об этом рассказал гендиректор ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. «Сложности связаны с закрытием аэропорта Симферополя. По понятным причинам спрос на железнодорожные билеты выше, чем в прошлом году. Компании удалось оперативно отреагировать на эту ситуацию и запустить дополнительные поезда, привлечь дополнительный вагонный парк. К началу года у нас было немногим более 400 вагонов, еще более 200 удалось привлечь к летнему сезону», — сказал Ганов, передает «Коммерсант». Он отметил, что в компании успели запустить дополнительные поезда с учетом спроса. По его словам, плацкартные вагоны составляют больше половины парка с целью предложить туристам доступные цены на билеты. При этом он подчеркнул, что цены утверждаются заранее. Однако в плацкартном «сегменте предельные цены выросли на 10—12%, а по ряду направлений не выросли совсем», — поделился информацией представитель оператора перевозок в Крым. Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в одиннадцать российских городов до 6 июня 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя и других городов. Резкое падение спроса на отдых в Крыму из-за отмены авиасообщения с Симферополем вынуждает туркомпании добиваться организации ежедневного чартерного поезда на полуостров. С соответствующей инициативой представители бизнеса обратились в министерство курортов и туризма Крыма. Южное направление было закрыто для полетов после начала спецоперации РФ на Украине. Ограничения связаны с близким расположением аэропортов к границе с Украиной, где проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны, режим закрытого неба несколько раз продлевался.