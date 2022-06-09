Госдума рассмотрит важные изменения в законе для водителей

10 июня 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий ряд важных изменений для водителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, изменяющий ряд важных моментов для водителей в законе «О безопасности дорожного движения». Документ опубликован в думской электронной базе. Помимо других изменений, в нем предлагается запретить сдавать экзамен на водительское удостоверение на время действия штрафа за пьяную езду. «Дополнить статью… нормой, устанавливающей запрет на получение права управления транспортными средствами для лиц, допустивших управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», — сообщается в пояснительной записке законопроекта. Также среди изменений предлагается ввести запрет на получение прав на грузовую и автобусную категорию D для водителей, у которых нет стажа. Следующим нововведением иностранцев могут обязать обменять свои национальные водительские удостоверения на российские не позже, чем через год после получения вида на жительство в РФ или российского паспорта. Последним из предложений стала идея дать водителям с категориями B и CE (грузовик с прицепом) подкатегорию BE, что позволит управлять сцепкой. При этом стаж управления легковой машиной должен быть не менее года. Ранее URA.RU сообщало, что партия ЛДПР предложила уменшить срок действия полиса ОСАГО. Они поясняют, что это поможет автовладельцам страховать машину на нужные для них сроки. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, изменяющий ряд важных моментов для водителей в законе «О безопасности дорожного движения». Документ опубликован в думской электронной базе. Помимо других изменений, в нем предлагается запретить сдавать экзамен на водительское удостоверение на время действия штрафа за пьяную езду. «Дополнить статью… нормой, устанавливающей запрет на получение права управления транспортными средствами для лиц, допустивших управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», — сообщается в пояснительной записке законопроекта. Также среди изменений предлагается ввести запрет на получение прав на грузовую и автобусную категорию D для водителей, у которых нет стажа. Следующим нововведением иностранцев могут обязать обменять свои национальные водительские удостоверения на российские не позже, чем через год после получения вида на жительство в РФ или российского паспорта. Последним из предложений стала идея дать водителям с категориями B и CE (грузовик с прицепом) подкатегорию BE, что позволит управлять сцепкой. При этом стаж управления легковой машиной должен быть не менее года. Ранее URA.RU сообщало, что партия ЛДПР предложила уменшить срок действия полиса ОСАГО. Они поясняют, что это поможет автовладельцам страховать машину на нужные для них сроки.