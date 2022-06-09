Исполнитель считает, что любую мысль можно высказать на русском языке Фото: Антон Белицкий/ТАСС

Свердловский композитор и исполнитель Юрий Лоза призвал премьер-министра России Михаила Мишустина отказаться от использования английских слов в речи. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале.

«Я думаю, что большая часть населения не поняла, что имел в виду Мишустин, говоря о детском скрининге. Оказывается, „скрининг“ с английского означает — „отбор, сортировка“, то есть первичное медицинское обследование. <…> Мы ведь переходим на все отечественное, почему бы не начать с родного языка? Уверяю, что любую мысль можно выразить, не прибегая к помощи англицизмов», — говорится в сообщении.

Артист не понял значения слова «скрининг», произнесенного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Юрий перевел это слово и понял, что политик высказался некорректно. Лоза предложил выражаться, используя только русский язык.

Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Лоза категорично высказался об украинцах, жаждущих перебраться в Европу. Он заявил, что будет хорошо, если все украинцы отправятся туда. Также певец не остался в стороне семейного вопроса, сказав, что в России нет счастливых семей.

Скрин из telegram-канала Юрия Лозы