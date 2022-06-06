06 июня 2022

Юрий Лоза заявил, что в России нет счастливых семей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
По его мнению, большинство россиян жестоко страдают из-за неудачного брака Фото:

Свердловский композитор и исполнитель Юрий Лоза заявил, что в России нет счастливых семей. Такой вывод артист написал в своем telegram-канале.

«Мне довелось присутствовать на одном банкете, на котором зрелые люди пели в караоке. Они исполняли сокровенные песни, которые отражали их состояние. Отталкиваясь от содержания песен, сделал неутешительный вывод, что в России нет счастливых семей», — говорится в сообщении.

По мнению Лозы, большинство россиян жестоко страдают, потому что они либо брошены, либо обмануты, либо живут не с теми и не там. Ранее URA.RU сообщало о другом высказывании Юрия Лозы, в котором он выразил желание, чтобы все украинцы перебрались в Европу.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Свердловский композитор и исполнитель Юрий Лоза заявил, что в России нет счастливых семей. Такой вывод артист написал в своем telegram-канале. «Мне довелось присутствовать на одном банкете, на котором зрелые люди пели в караоке. Они исполняли сокровенные песни, которые отражали их состояние. Отталкиваясь от содержания песен, сделал неутешительный вывод, что в России нет счастливых семей», — говорится в сообщении. По мнению Лозы, большинство россиян жестоко страдают, потому что они либо брошены, либо обмануты, либо живут не с теми и не там. Ранее URA.RU сообщало о другом высказывании Юрия Лозы, в котором он выразил желание, чтобы все украинцы перебрались в Европу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...