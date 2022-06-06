Юрий Лоза заявил, что в России нет счастливых семей

07 июня 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

По его мнению, большинство россиян жестоко страдают из-за неудачного брака Фото: Антон Белицкий/ТАСС Свердловский композитор и исполнитель Юрий Лоза заявил, что в России нет счастливых семей. Такой вывод артист написал в своем telegram-канале. «Мне довелось присутствовать на одном банкете, на котором зрелые люди пели в караоке. Они исполняли сокровенные песни, которые отражали их состояние. Отталкиваясь от содержания песен, сделал неутешительный вывод, что в России нет счастливых семей», — говорится в сообщении. По мнению Лозы, большинство россиян жестоко страдают, потому что они либо брошены, либо обмануты, либо живут не с теми и не там. Ранее URA.RU сообщало о другом высказывании Юрия Лозы, в котором он выразил желание, чтобы все украинцы перебрались в Европу. Скрин из telegram-канала Юрия Лозы Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский композитор и исполнитель Юрий Лоза заявил, что в России нет счастливых семей. Такой вывод артист написал в своем telegram-канале. «Мне довелось присутствовать на одном банкете, на котором зрелые люди пели в караоке. Они исполняли сокровенные песни, которые отражали их состояние. Отталкиваясь от содержания песен, сделал неутешительный вывод, что в России нет счастливых семей», — говорится в сообщении. По мнению Лозы, большинство россиян жестоко страдают, потому что они либо брошены, либо обмануты, либо живут не с теми и не там. Ранее URA.RU сообщало о другом высказывании Юрия Лозы, в котором он выразил желание, чтобы все украинцы перебрались в Европу.