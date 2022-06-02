Юрий Лоза: будет хорошо, если украинцы переберутся в Европу

03 июня 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

Исполнитель прокомментировал отъезд украинцев из Болгарии Фото: соцсети Юрия Лозы Композитор и исполнитель из Екатеринбурга Юрий Лоза заявил, что «будет хорошо, если украинцы в полном составе переберутся в Европу». Заявление артист сделал в своем telegram-канале из-за новости об украинцах-мигрантах, покинувших Болгарию. «Я ожидал, что у Болгарии закончатся деньги, чтобы содержать украинцев. Лишних денег в этой стране никогда не было. Но будет совсем хорошо, если украинцы в полном составе переберутся в ту Европу, о которой грезят много лет», — говорится в сообщении. Также певец отметил, что собирается посетить Болгарию. Но, если мигранты обоснуются там, то они не дадут спокойной жизни ему и другим россиянам. Украинцы начали массового уезжать в Европу после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. По данным ООН, на данный момент Украину покинули более 10 млн человек. Но многие европейские страны не могут справиться с таким потоком беженцев. Европа вынуждает украинцев возвращаться домой. Скрин из telegram-канала Юрия Лозы Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Композитор и исполнитель из Екатеринбурга Юрий Лоза заявил, что «будет хорошо, если украинцы в полном составе переберутся в Европу». Заявление артист сделал в своем telegram-канале из-за новости об украинцах-мигрантах, покинувших Болгарию. «Я ожидал, что у Болгарии закончатся деньги, чтобы содержать украинцев. Лишних денег в этой стране никогда не было. Но будет совсем хорошо, если украинцы в полном составе переберутся в ту Европу, о которой грезят много лет», — говорится в сообщении. Также певец отметил, что собирается посетить Болгарию. Но, если мигранты обоснуются там, то они не дадут спокойной жизни ему и другим россиянам. Украинцы начали массового уезжать в Европу после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. По данным ООН, на данный момент Украину покинули более 10 млн человек. Но многие европейские страны не могут справиться с таким потоком беженцев. Европа вынуждает украинцев возвращаться домой.