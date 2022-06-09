Каждый третий житель Пермского края боится быть уволенным

Пермяки опасаются остаться без работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Почти каждый третий житель Пермского края опасается увольнения. Об этом говорится в исследовании, которое провела онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter (имеется в распоряжении URA.RU). Опрос показал, что 30% пермяков не чувствуют себя уверенно на текущем рабочем месте.

«По данным за второй квартал, 30% жителей Пермского края полагают, что на текущем месте трудоустройства для них существует угроза увольнения работодателем. Это наиболее высокий показатель за последние пять кварталов. Так, в четвертом квартале 2021 года быть уволенными опасались — 28%, а в первом квартале 2022 года — 19%. Уверенно ощущают себя на нынешнем рабочем месте 53% опрошенных — это наименьший показатель за последние пять кварталов», — говорится в исследовании.

В целом по России увольнения опасаются 31% опрошенных, еще 60% респондентов уверенны в стабильности на текущем рабочем месте, остальные затруднились ответить. Ранее Пермьстат представил данные, согласно которым, количество уволенных в Пермском крае может резко вырасти. В статведомстве отмечали, что во втором квартале количество тех, кто потеряет работу, будет на 43% больше, чем за три месяца текущего года.