В разгар Дягилевского фестиваля Курентзис покинет Пермь

Курентзис покинет Пермь ради Санкт-Петербурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис покинет свой главный пермский проект ради другого мероприятия. В это же время в Санкт-Петербурге будет проходить Петербургский международный экономический форум-2022.

«Вечернее мероприятие при участии оркестра и хора musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, 16 июня в 21:00 пройдет в манеже кадетского корпуса по адресу Университетская набережная, 13», — сообщается в программе вечерних мероприятий форума. Развлекательную программу 16 июня закроет гала-ужин и выступление группы «Моральный кодекс» и Владимира Преснякова.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня 2022 года уже в 25 раз. Это место для встреч и диалога политиков, бизнесменов, экономистов и даже представителей шоу-бизнеса. Форум лично патронирует президент РФ Владимир Путин и принимает в нем непосредственное участие.