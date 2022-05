Теодор Курентзис готовится спеть в Перми

27 мая 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Курензис — дирижер, композитор, актер и поэт. Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В рамках «Дягилевского фестиваля», который стартует в Перми 11 июня, худрук фестиваля, всемирно известный дирижер Теодор Курентзис может спеть. Об этом говорят источники СМИ. «Пение Теодора Курентзиса можно будет услышать на перфомансе Love will tear us apart (18+). Тогда же прозвучит музыка, которую написал маэстро», — пишет ИА «Текст». В пресс-службе фестиваля URA.RU посоветовали ориентироваться на программу, которая указана на официальном сайте. Перфоманс Love will tear us apart состоится 15 июня, будет состоять из двух частей и пройдет в двух локациях — частной филармонии «Триумф» и на заводе Шпагина. Здесь академическая музыка соединится с электронной, пластический театр с инсталляциями. Дягилевский фестиваль — ежегодный международный многожанровый фестиваль, который проходит в Перми. Кроме различных концертов, выступлений, перфомансов и двух мировых премьер запланирована обширная образовательная программа для студентов творческих вузов.

В рамках «Дягилевского фестиваля», который стартует в Перми 11 июня, худрук фестиваля, всемирно известный дирижер Теодор Курентзис может спеть. Об этом говорят источники СМИ. «Пение Теодора Курентзиса можно будет услышать на перфомансе Love will tear us apart (18+). Тогда же прозвучит музыка, которую написал маэстро», — пишет ИА «Текст». В пресс-службе фестиваля URA.RU посоветовали ориентироваться на программу, которая указана на официальном сайте. Перфоманс Love will tear us apart состоится 15 июня, будет состоять из двух частей и пройдет в двух локациях — частной филармонии «Триумф» и на заводе Шпагина. Здесь академическая музыка соединится с электронной, пластический театр с инсталляциями. Дягилевский фестиваль — ежегодный международный многожанровый фестиваль, который проходит в Перми. Кроме различных концертов, выступлений, перфомансов и двух мировых премьер запланирована обширная образовательная программа для студентов творческих вузов.