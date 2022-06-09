09 июня 2022

Махонин начал встречу с пермскими VIP с минуты молчания

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, махонин дмитрий, съезд муниципальных образований пермского края
В съезде участвуют губернатор Дмитрий Махонин, все мэры края и другие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Съезд совета муниципальных образований Пермского края 10 июня начался с минуты молчания в память о военнослужащих, погибших на Украине. С таким предложением выступил председатель совета глав Константин Лызов, сообщает корреспондент URA.RU.

«В феврале наша страна приняла серьезный вызов и была вынуждена начать специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В спецоперации участвуют и военнослужащие из Пермского края», — заявил Лызов. Он отметил их героизм и мужество и предложил почтить память погибших минутой молчания.

Съезд совета муниципальных образований проходит с 8 по 10 июня в Усть-Качке. В нем участвуют все мэры региона, губернатор края Дмитрий Махонин, и. о. главы администрации Александр Смертин, депутаты заксобрания, министры и вице-премьеры, первый зампрокурора Пермского края Максим Филлипов, председатель избиркома Игорь Вагин, председатель контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Недавно сообщалось о взятии под контроль российских почти всей территории ЛНР, большей части ДНР, а также значительных территориях Запорожской и Херсонской областей.

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Съезд совета муниципальных образований Пермского края 10 июня начался с минуты молчания в память о военнослужащих, погибших на Украине. С таким предложением выступил председатель совета глав Константин Лызов, сообщает корреспондент URA.RU. «В феврале наша страна приняла серьезный вызов и была вынуждена начать специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В спецоперации участвуют и военнослужащие из Пермского края», — заявил Лызов. Он отметил их героизм и мужество и предложил почтить память погибших минутой молчания. Съезд совета муниципальных образований проходит с 8 по 10 июня в Усть-Качке. В нем участвуют все мэры региона, губернатор края Дмитрий Махонин, и. о. главы администрации Александр Смертин, депутаты заксобрания, министры и вице-премьеры, первый зампрокурора Пермского края Максим Филлипов, председатель избиркома Игорь Вагин, председатель контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов. Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Недавно сообщалось о взятии под контроль российских почти всей территории ЛНР, большей части ДНР, а также значительных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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