Махонин начал встречу с пермскими VIP с минуты молчания

10 июня 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

В съезде участвуют губернатор Дмитрий Махонин, все мэры края и другие Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Съезд совета муниципальных образований Пермского края 10 июня начался с минуты молчания в память о военнослужащих, погибших на Украине. С таким предложением выступил председатель совета глав Константин Лызов, сообщает корреспондент URA.RU. «В феврале наша страна приняла серьезный вызов и была вынуждена начать специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В спецоперации участвуют и военнослужащие из Пермского края», — заявил Лызов. Он отметил их героизм и мужество и предложил почтить память погибших минутой молчания. Съезд совета муниципальных образований проходит с 8 по 10 июня в Усть-Качке. В нем участвуют все мэры региона, губернатор края Дмитрий Махонин, и. о. главы администрации Александр Смертин, депутаты заксобрания, министры и вице-премьеры, первый зампрокурора Пермского края Максим Филлипов, председатель избиркома Игорь Вагин, председатель контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов. Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Недавно сообщалось о взятии под контроль российских почти всей территории ЛНР, большей части ДНР, а также значительных территориях Запорожской и Херсонской областей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Съезд совета муниципальных образований Пермского края 10 июня начался с минуты молчания в память о военнослужащих, погибших на Украине. С таким предложением выступил председатель совета глав Константин Лызов, сообщает корреспондент URA.RU. «В феврале наша страна приняла серьезный вызов и была вынуждена начать специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В спецоперации участвуют и военнослужащие из Пермского края», — заявил Лызов. Он отметил их героизм и мужество и предложил почтить память погибших минутой молчания. Съезд совета муниципальных образований проходит с 8 по 10 июня в Усть-Качке. В нем участвуют все мэры региона, губернатор края Дмитрий Махонин, и. о. главы администрации Александр Смертин, депутаты заксобрания, министры и вице-премьеры, первый зампрокурора Пермского края Максим Филлипов, председатель избиркома Игорь Вагин, председатель контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов. Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Недавно сообщалось о взятии под контроль российских почти всей территории ЛНР, большей части ДНР, а также значительных территориях Запорожской и Херсонской областей.