Глава курганских росгвардейцев уходит на повышение

Андрею Быстрову прочат скорое повышение по службе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления Росгвардии по Курганской области Андрей Быстров в ближайшее время получит новую, более высокую должность в другом регионе. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, близких к силовым структурам и властям региона.

«В условиях ротации в Росгвардии глава курганского ведомства Андрей Быстров уходит на повышение. Оценка работы произведена с учетом последних событий в стране и участия росгвардейцев в спецоперации. В феврале курганские силовики одними из первых поехали на Украину. В отличие от некоторых других регионов, они не увольнялись, а отправились единой командой. Это свидетельствует о том, что коллектив сплочен, там настоящие мужчины», — рассказал один из инсайдеров.

Он отметил, что Быстров возглавляет курганское управление Росгвардии с его образования. По данным другого источника, назначение может состояться уже в ближайшие дни.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии воздержались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что курганский СОБР признали лучшим среди специальных отрядов быстрого реагирования Уральского округа Росгвардии по итогам 2020 года. По итогам 2021 года курганское управление Росгвардии заняло первое место в Уральском округе по итогам служебно-боевой деятельности.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.

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