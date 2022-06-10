Врач Болибок назвал группы риска по заражению столбняком

11 июня 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Инкубационный период при столбняке длится до 14 дней, сказал Владимир Болибок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наиболее подвержены заражению столбняком непривитые дети (особенно мальчики), пожилые люди и женщины, рожавшие без медицинской помощи. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «В основном, это непривитые дети: новорожденные, которые заражаются через пупочную ранку при несоблюдении гигиены, а также дети, получившие инфицированные раны, которые вовремя не были обработаны. Чаще заражаются мальчики из-за повышенного травматизма. Среди взрослых столбняком заражаются и болеют в основном пожилые люди из-за повышенного травматизма и возрастного ослабления иммунитета. Встречается столбняк у женщин, рожавших вне больницы без медицинской помощи», — сказал Владимир Болибок. Он подчеркнул, что летальность при столбняке остается очень высокой. «Даже при современных методах лечения в условиях отделения реанимации с применением ИВЛ летальность достигает 35%, в странах с отсталой медицинской помощью летальность достигает 80%, а у новорожденных — 95%», — отметил врач. Иммунолог также объяснил, как долго человек может не знать, что болен. «Инфицирование происходит в момент получения травмы или ранения. Инкубационный период длится 6 — 14 дней», — заключил эксперт. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Наиболее подвержены заражению столбняком непривитые дети (особенно мальчики), пожилые люди и женщины, рожавшие без медицинской помощи. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «В основном, это непривитые дети: новорожденные, которые заражаются через пупочную ранку при несоблюдении гигиены, а также дети, получившие инфицированные раны, которые вовремя не были обработаны. Чаще заражаются мальчики из-за повышенного травматизма. Среди взрослых столбняком заражаются и болеют в основном пожилые люди из-за повышенного травматизма и возрастного ослабления иммунитета. Встречается столбняк у женщин, рожавших вне больницы без медицинской помощи», — сказал Владимир Болибок. Он подчеркнул, что летальность при столбняке остается очень высокой. «Даже при современных методах лечения в условиях отделения реанимации с применением ИВЛ летальность достигает 35%, в странах с отсталой медицинской помощью летальность достигает 80%, а у новорожденных — 95%», — отметил врач. Иммунолог также объяснил, как долго человек может не знать, что болен. «Инфицирование происходит в момент получения травмы или ранения. Инкубационный период длится 6 — 14 дней», — заключил эксперт.