В здании сургутской школы появились трещины

10 июня 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Мэрия не приняла решения, закрывать школу или нет Фото: Анна Майорова © URA.RU В спортивном блоке сургутской школы №31 появились трещины и теперь городская администрация проводит ряд экспертиз для того, чтобы определиться с дальнейшими вариантами эксплуатации корпуса учебного заведения. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии Сургута. «Первое обследование корпуса Г школы №31 было сделано летом 2021 года на фоне появившихся трещин. Для этого была привлечена специализирующаяся организация. Но затем возникла потребность в ряде уточняющих обследований. На этот период доступ к спортивному блоку был закрыт для учеников», — прокомментировали в департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута. Пока окончательного решения о дальнейшей судьбе спортивного блока сургутской школы №31 в городской администрации нет. Гарантийный срок от застройщика уже завершен. В мэрии Сургута заказали комплексное обследование всего здания для того, чтобы определиться с последующими действиями. «Комплексное обследование проводится, чтобы найти оптимальное решение, при котором можно будет обойтись без закрытия школы, а выполнить необходимый ремонт частями», — уточнили в администрации Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте снесут 25-этажное здание из-за ошибок в расчетах. При строительстве рабочие заметили, что здание немного наклонено в сторону, заказали экспертизу, которая и обнаружила дефект. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В спортивном блоке сургутской школы №31 появились трещины и теперь городская администрация проводит ряд экспертиз для того, чтобы определиться с дальнейшими вариантами эксплуатации корпуса учебного заведения. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии Сургута. «Первое обследование корпуса Г школы №31 было сделано летом 2021 года на фоне появившихся трещин. Для этого была привлечена специализирующаяся организация. Но затем возникла потребность в ряде уточняющих обследований. На этот период доступ к спортивному блоку был закрыт для учеников», — прокомментировали в департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута. Пока окончательного решения о дальнейшей судьбе спортивного блока сургутской школы №31 в городской администрации нет. Гарантийный срок от застройщика уже завершен. В мэрии Сургута заказали комплексное обследование всего здания для того, чтобы определиться с последующими действиями. «Комплексное обследование проводится, чтобы найти оптимальное решение, при котором можно будет обойтись без закрытия школы, а выполнить необходимый ремонт частями», — уточнили в администрации Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте снесут 25-этажное здание из-за ошибок в расчетах. При строительстве рабочие заметили, что здание немного наклонено в сторону, заказали экспертизу, которая и обнаружила дефект.