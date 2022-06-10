Путин повысил посла РФ в Минске Грызлова

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, грызлов борис
Борис Грызлов получил ранг чрезвычайного и полномочного посла Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил послу РФ в Белоруссии Борису Грызлову высшую дипломатический ранг. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ о присвоении дипломатических рангов. Присвоить ранг чрезвычайного и полномочного посла Грызлову Борису Вячеславовичу», — говорится в тексте указа.

Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии 14 января 2022. Грызлов также является председателем Высшего совета партии «Единая Россия».

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Президент России Владимир Путин присвоил послу РФ в Белоруссии Борису Грызлову высшую дипломатический ранг. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ о присвоении дипломатических рангов. Присвоить ранг чрезвычайного и полномочного посла Грызлову Борису Вячеславовичу», — говорится в тексте указа. Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии 14 января 2022. Грызлов также является председателем Высшего совета партии «Единая Россия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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