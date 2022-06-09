В Миассе построят городок для автомобильного завода

Представитель АЗ «Урал» сообщил Алексею Текслеру об инвестировании в социальную инфраструктуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Миассом (Челябинская область) построят Открытый город, в котором будут жить квалифицированные специалисты автомобильного завода «Урал». Об этом челябинский губернатор Алексей Текслер сообщил 10 июня на совещании по развитию внутреннего туризма на территории УрФО на горнолыжном курорте «Солнечная долина», передает корреспондент URA.RU.

«Планы развития автомобильного завода „Урал“ по выпуску новой техники и по импортозамещению отдельных агрегатов требуют высококвалифицированных специалистов. Они смогут комфортно проживать в Открытом городе», — заявил Текслер.

Губернатор отметил, что АЗ «Урал» в этом проекте выступает инвестором в социальную инфраструктуру. Часть инфраструктуры Открытого города возле горнолыжного курорта «Солнечная долина» будет задействована в туризме и это послужит развитию отрасли.

На официальном сайте горнолыжного курорта «Солнечная долина» говорится, что сумма инвестиций в проект оценивается в 25 млрд рублей. «Объединенная машиностроительная группа» во главе с заводом «Урал» готова инвестировать в социальную часть проекта — строительство детского сада, школы и университетского кампуса. На автозаводе таким образом планируют привлечь в город молодежь из числа выпускников технических вузов.

Новый город-спутник Миасса рассчитан на десять тысяч жителей. Там собираются построить все, что житель современного города привык иметь в шаговой доступности. Первый район Открытого города рассчитан на 2 тысячи жителей, там возведут около 50 тыс. кв. м жилья.

В ходе совещания и визита в Миасс губернаторы УрФО также заключили соглашение по вопросам внутреннего туризма. Его подписали руководители Челябинской, Курганской и Тюменской области.

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