Губернаторы УрФО заключили соглашение по вопросам туризма. Фото

10 июня 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Александр Моор (слева), Алексей Текслер (в центре) и Вадим Шумков подписали документ, определяющий развитие туризма в Челябинской, Курганской и Тюменской областях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили 10 июня Челябинская, Курганская и Тюменская области, передает с места событий корреспондент URA.RU. От имени правительств регионов его подписали губернаторы Алексей Текслер, Вадим Шумков и Александр Моор. Документ был утвержден в ходе совещания «Развитие внутреннего туризма на территории УрФО» на курорте «Солнечная долина» под Миассом. «Мы едины в понимании развития внутреннего туризма, стремясь сделать наши регионы интересными, доступными и комфортными для гостей. Первое, на что нужно обратить внимание — общее брендирование и совместное информационное продвижение. Второе — создание инфраструктуры, позволяющей объединить регионы в единый туристический кластер», — констатировал челябинский губернатор. Его курганский коллега Вадим Шумков заметил, что в течение месяца необходимо разработать план, в котором будут прописаны конкретные действия по созданию межрегиональных маршрутов, учитывающих уникальные особенности соседних областей. По словам Моора, за 10 последних лет туризм стал важным каналом привлечения инвестиций и драйвером развития экономики и для Тюменской области. В частности, власти трех регионов планируют создание комфортного и безопасного транспортного коридора, соединяющего Челябинскую область с Тюменью через территорию Зауралья. Накануне в Челябинске прошло совещание с участием глав регионов УрФО, посвященное проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений. Помимо губернаторов в нем приняли участие высшие руководители силовых структур, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов. Совещание прошло на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили 10 июня Челябинская, Курганская и Тюменская области, передает с места событий корреспондент URA.RU. От имени правительств регионов его подписали губернаторы Алексей Текслер, Вадим Шумков и Александр Моор. Документ был утвержден в ходе совещания «Развитие внутреннего туризма на территории УрФО» на курорте «Солнечная долина» под Миассом. «Мы едины в понимании развития внутреннего туризма, стремясь сделать наши регионы интересными, доступными и комфортными для гостей. Первое, на что нужно обратить внимание — общее брендирование и совместное информационное продвижение. Второе — создание инфраструктуры, позволяющей объединить регионы в единый туристический кластер», — констатировал челябинский губернатор. Его курганский коллега Вадим Шумков заметил, что в течение месяца необходимо разработать план, в котором будут прописаны конкретные действия по созданию межрегиональных маршрутов, учитывающих уникальные особенности соседних областей. По словам Моора, за 10 последних лет туризм стал важным каналом привлечения инвестиций и драйвером развития экономики и для Тюменской области. В частности, власти трех регионов планируют создание комфортного и безопасного транспортного коридора, соединяющего Челябинскую область с Тюменью через территорию Зауралья. Накануне в Челябинске прошло совещание с участием глав регионов УрФО, посвященное проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений. Помимо губернаторов в нем приняли участие высшие руководители силовых структур, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов.