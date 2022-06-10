Тиктокер-миллионник споет в Краснотурьинске

Хабиб выступит на Дне металлурга в Краснотурьинске 15 июля Фото: социальная сеть Хабиба Шарипова

В День металлургов в Краснотурьинске (Свердловская область) выступит блогер из соцсети TikTok и автор хита «Ягода-малинка» Хабиб (настоящее имя Хабиб Шарипов). Информацию подтвердила менеджер артиста.

«15 июля Хабиб выступит на Дне металлурга в Краснотурьинске», — заявила PR-менеджер Хабиба. Также девушка уточнила, что время и нюансы выступления пока уточняются.

Как рассказал куратор социальных проектов, начальник управления по связям с общественностью и органами власти Уральского филиала АО «Полиметалл УК» Павел Сенников изданию «Заря Урала», новый хэдлайнер был выбран с ориентиром на молодежную аудиторию города. «В последний раз приглашенные нами артисты — Стас Костюшкин и Леонид Руденко — были ориентированы на возрастную аудиторию. В этом году мы решили порадовать молодежь» — рассказал куратор социальных проектов на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Дня металлурга. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Сенниковым для уточнения информации, однако трубку никто не взял.

Также для краснотурьинцев пригласят артистов из Екатеринбурга и местные творческие коллективы. Сцена расположится на центральной площади Краснотурьинска перед памятником В.И. Ленина.

Певец и видеоблогер Хабиб (Хабиб Шарипов) прославился благодаря социальной сети TikTok и участию в шоу «Песни» на телеканале «ТНТ». Широкую популярность в массах ему принесла песня «Ягода-малинка». Кроме этого департамент миграции Литвы внес Хабиба Шарипова в список лиц, которым запрещен въезд в страну из-за его выступления в Крыму.

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