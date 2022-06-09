09 июня 2022

Махонин анонсировал запуск «Ласточки» до Березников. «Думаем по этому направлению»

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Городской транспорт, такси. Пермь, электропоезд ласточка
В Пермском крае курсируют 10 «Ласточек» Фото:

Пермские власти обсуждают запуск электропоезда «Ласточка» в город Березники, что на севере края. Об этом рассказал 10 июня на съезде совета муниципальных образований губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент URA.RU.

«В регионе развивается железнодорожный транспорт, мы можем быстро решать проблемы с подвижным составом. В частности, не могу не отметить запуск „Ласточки“ до Чусового. Железнодорожный транспорт есть до Лысьвы. Также мы думаем по направлению Березников. Также [обсуждаем запуск] „Ласточки“», — отметил Махонин.

В Перми «Ласточки» сегодня курсируют до Краснокамска, Верещагино, Кишерти и Чусового. Всего ходит 10 поездов. Также «Ласточка» ходит по маршруту наземного метро в Перми. Ранее URA.RU сообщало, что один электропоезд на время выбыл из строя из-за столкновения с путями.

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Пермские власти обсуждают запуск электропоезда «Ласточка» в город Березники, что на севере края. Об этом рассказал 10 июня на съезде совета муниципальных образований губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент URA.RU. «В регионе развивается железнодорожный транспорт, мы можем быстро решать проблемы с подвижным составом. В частности, не могу не отметить запуск „Ласточки“ до Чусового. Железнодорожный транспорт есть до Лысьвы. Также мы думаем по направлению Березников. Также [обсуждаем запуск] „Ласточки“», — отметил Махонин. В Перми «Ласточки» сегодня курсируют до Краснокамска, Верещагино, Кишерти и Чусового. Всего ходит 10 поездов. Также «Ласточка» ходит по маршруту наземного метро в Перми. Ранее URA.RU сообщало, что один электропоезд на время выбыл из строя из-за столкновения с путями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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