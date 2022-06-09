В Нижневартовске избавятся от лишних заборов из мусора

10 июня 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Лишние заборы начнут демонтировать со следующей недели Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска В Нижневартовске коммунальные службы уберут лишние заборы с улично-дорожной сети. Под демонтаж попадут в том числе скандальные пластиковые ограждения, из-за которых мэрия судится с их изготовителем. Об этом URA.RU рассказал директор городского управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александр Прилепин. «Весь город в этих заборах, но они не соответствуют тем характеристикам, которые должны быть. Все убрать мы не можем, поскольку есть зоны, в которых в целях безопасности их нужно оставить. Праздники пройдут, мы выведем людей и будем демонтировать те заборы, в которых, по решению комиссии, нет необходимости», — рассказал Прилепин корреспонденту URA.RU. Ограждения, которые сделаны из переработанных пластиковых бутылок, канистр и пробок, власти Нижневартовска стали массово устанавливать вдоль дорог летом в 2019 году. На новые сооружения потратили 26 млн рублей. После первой же зимы заборы покрылись ржавчиной и покосились, хотя изначально изготовитель заявлял, что конструкции не деформируется и не подвержены коррозии. Сейчас мэрия до сих пор судится с подрядчиком, чтобы взыскать компенсацию. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске коммунальные службы уберут лишние заборы с улично-дорожной сети. Под демонтаж попадут в том числе скандальные пластиковые ограждения, из-за которых мэрия судится с их изготовителем. Об этом URA.RU рассказал директор городского управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александр Прилепин. «Весь город в этих заборах, но они не соответствуют тем характеристикам, которые должны быть. Все убрать мы не можем, поскольку есть зоны, в которых в целях безопасности их нужно оставить. Праздники пройдут, мы выведем людей и будем демонтировать те заборы, в которых, по решению комиссии, нет необходимости», — рассказал Прилепин корреспонденту URA.RU. Ограждения, которые сделаны из переработанных пластиковых бутылок, канистр и пробок, власти Нижневартовска стали массово устанавливать вдоль дорог летом в 2019 году. На новые сооружения потратили 26 млн рублей. После первой же зимы заборы покрылись ржавчиной и покосились, хотя изначально изготовитель заявлял, что конструкции не деформируется и не подвержены коррозии. Сейчас мэрия до сих пор судится с подрядчиком, чтобы взыскать компенсацию.