Мэрия в ХМАО идет в суд из-за заборов из мусора

Строители обещали, что заборы не будут ржаветь, а когда они проржавели и стали вываливаться из земли — отказались устранять недостатки Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

Администрация Нижневартовска готовится судиться с подрядчиками, которые сначала установили в городе ограждения из переработанных бутылок, канистр и пробок, потратив на это 26 миллионов рублей, а теперь отказываются их чинить. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Сергей Лях.

«После весеннего обследования был выявлен ряд замечаний, таких, как отклонение от оси самих ограждений, появилась ржавчина на металлических частях, а также есть вопросы по удерживающей способности этих ограждений», — объяснил чиновник.

Строительством ограждений в прошлом году занималась компания «СитиБилдинг» из Сургута. Их представителя, по словам Ляха, приглашали еще в мае для совместной оценки ситуации, но в компании ответили, что из-за коронавируса приехать никто не может. Однако уже в июне подрядчик приехал в Нижневартовск и акт осмотра подписал, обязавшись устранить все замечания. «Но свои обязательства он не исполнил. Мы направили претензию и сейчас уже готовим документы в суд. Планируем привлечь независимых экспертов, чтобы подкрепить позицию по поводу некачественно выполненных работ», — заключил Лях.

Узнать официальную позицию строителей журналисту URA.RU не удалось — в компании не ответили на звонки. Но из общения чиновников с подрядчиком следует, что, по мнению рабочих, ржавчина образовалась на заборах из-за воздействия песко-соляной смеси, которую используют во время гололеда, а кривыми они стали потому, что их расшатали люди. С обоими доводами в администрации не согласны.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске построили почти 10 км заборов из бывшего мусора. Готовые секции привезли из Екатеринбурга. По словам представителя фирмы-изготовителя забора, изделие не должно было менять форму и ржаветь.