В Екатеринбурге в День России перекроют дороги. Карта

12 июня 2022 в 07:30 Размер текста - 17 +

С утра 12 июня в городе пройдет забег «Zа Россию» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В День России главный выезд с Уралмаша в Екатеринбурге перекроют для проведения забега «Zа Россию». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. URA.RU подготовило подробную схему перекрытий. «Дорожные службы в День России, 12 июня 2022 года, с 09:30 до 12:00 закроют движение всех видов транспорта на трех участках улиц в связи с проведением физкультурного мероприятия „Zа Россию“. Движение будет перекрыто на следующих участках улиц: — проспект Космонавтов (от ул. Челюскинцев до Машиностроителей); — улица Мамина-Сибиряка (от Первомайской до Челюскинцев); — улица Машиностроителей (от проспекта Космонавтов до площади 1-й Пятилетки)», — сообщает пресс-служба на официальном сайте администрации. Также на этих участках улиц будет запрещена парковка. «Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало о всероссийском полумарафоне «Забег.рф». Тогда перекрытыми оказались центральные улицы Екатеринбурга. Фото: URA.RU Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В День России главный выезд с Уралмаша в Екатеринбурге перекроют для проведения забега «Zа Россию». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. URA.RU подготовило подробную схему перекрытий. «Дорожные службы в День России, 12 июня 2022 года, с 09:30 до 12:00 закроют движение всех видов транспорта на трех участках улиц в связи с проведением физкультурного мероприятия „Zа Россию“. Движение будет перекрыто на следующих участках улиц: — проспект Космонавтов (от ул. Челюскинцев до Машиностроителей); — улица Мамина-Сибиряка (от Первомайской до Челюскинцев); — улица Машиностроителей (от проспекта Космонавтов до площади 1-й Пятилетки)», — сообщает пресс-служба на официальном сайте администрации. Также на этих участках улиц будет запрещена парковка. «Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало о всероссийском полумарафоне «Забег.рф». Тогда перекрытыми оказались центральные улицы Екатеринбурга.