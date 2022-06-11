11 июня 2022

В Екатеринбурге в День России перекроют дороги. Карта

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Музыкальный марафон Za Россию. Екатеринбург, z знак, z символ, z символ спецоперации, zaроссию
С утра 12 июня в городе пройдет забег «Zа Россию» Фото:

В День России главный выезд с Уралмаша в Екатеринбурге перекроют для проведения забега «Zа Россию». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. URA.RU подготовило подробную схему перекрытий.

«Дорожные службы в День России, 12 июня 2022 года, с 09:30 до 12:00 закроют движение всех видов транспорта на трех участках улиц в связи с проведением физкультурного мероприятия „Zа Россию“. Движение будет перекрыто на следующих участках улиц: — проспект Космонавтов (от ул. Челюскинцев до Машиностроителей); — улица Мамина-Сибиряка (от Первомайской до Челюскинцев); — улица Машиностроителей (от проспекта Космонавтов до площади 1-й Пятилетки)», — сообщает пресс-служба на официальном сайте администрации.

Также на этих участках улиц будет запрещена парковка. «Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели», — уточнили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало о всероссийском полумарафоне «Забег.рф». Тогда перекрытыми оказались центральные улицы Екатеринбурга.

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В День России главный выезд с Уралмаша в Екатеринбурге перекроют для проведения забега «Zа Россию». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. URA.RU подготовило подробную схему перекрытий. «Дорожные службы в День России, 12 июня 2022 года, с 09:30 до 12:00 закроют движение всех видов транспорта на трех участках улиц в связи с проведением физкультурного мероприятия „Zа Россию“. Движение будет перекрыто на следующих участках улиц: — проспект Космонавтов (от ул. Челюскинцев до Машиностроителей); — улица Мамина-Сибиряка (от Первомайской до Челюскинцев); — улица Машиностроителей (от проспекта Космонавтов до площади 1-й Пятилетки)», — сообщает пресс-служба на официальном сайте администрации. Также на этих участках улиц будет запрещена парковка. «Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало о всероссийском полумарафоне «Забег.рф». Тогда перекрытыми оказались центральные улицы Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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