Банщик назвал главные ошибки при посещении парной

11 июня 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

В парной нужно соблюдать ряд правил, сказал Геннадий Бартухин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В баню нельзя ходить на голодный желудок, одевать синтетическую шапку в парилке, использовать мед и скрабы, париться сидя и при высокой температуре. Об этом URA.RU рассказал президент Национального банного объединения Геннадий Бартухин. «В первую очередь, не нужно идти в баню на полный и на голодный желудок. Нельзя идти с низким давлением. Еще бы я посоветовал запастись инвентарем. Взять шапку, но не из синтетических волокон, чтобы не было перегрева головы. Тапочки обязательно не скользкие, чтобы не поскользнуться и не травмироваться. Взять подстилку. Это гигиенично и не даст обжечь тело. Перед тем, как идти в парилку, нужно обязательно ополоснуться, не заходить на сухое тело», — сказал Геннадий Бартухин. В парной нужно лежать, отметил банный эксперт. «Обычно люди сидят. Это неправильно. Температура в ногах одна, на уровне живота другая, на уровне головы третья. Везде разный температурный диапазон, что вызывает спазм, и кровь не гуляет по большому кругу. Нужно обязательно лечь, чтобы получить максимальный комфорт, и распределение крови происходило по большому кругу», — объяснил президент объединения. Он подчеркнул, что хлестать вениками никого не нужно. Собеседник URA.RU подчеркнул, что важно соблюдать комфортный температурный режим и не пользоваться в парной скрабом и медом. «Когда мы мажемся медом, поры закупориваются. Пот не выходит, накапливается внутри и происходит микроожог пор. Также нельзя делать скрабирование. Стоит отказаться от слишком высокой температуры, максимум 80 градусов при влажности 60. При высокой температуре поры закрываются и не дают выход влаге, когда дышим — обжигаем носоглотку», — пояснил Бартухин. В бане лучше пить воду и не забывать о контрастном душе при отсутствии противопоказаний, напомнил эксперт. «Через поры сначала выделяются токсины, а потом влага выходит. Чтобы компенсировать потерю, нужно пить воду, чай или морс. Лучше комнатной температуры, тогда оптимально происходит замена одной влаги на другую. В парной происходит расширение сосудов, а когда ополаскиваемся — сужение. Так мы тренируем свою сердечно-сосудистую систему. Нужно понимать, есть ли проблемы со здоровьем, и делать окунания только так, как рекомендует врач», — заключил специалист Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В баню нельзя ходить на голодный желудок, одевать синтетическую шапку в парилке, использовать мед и скрабы, париться сидя и при высокой температуре. Об этом URA.RU рассказал президент Национального банного объединения Геннадий Бартухин. «В первую очередь, не нужно идти в баню на полный и на голодный желудок. Нельзя идти с низким давлением. Еще бы я посоветовал запастись инвентарем. Взять шапку, но не из синтетических волокон, чтобы не было перегрева головы. Тапочки обязательно не скользкие, чтобы не поскользнуться и не травмироваться. Взять подстилку. Это гигиенично и не даст обжечь тело. Перед тем, как идти в парилку, нужно обязательно ополоснуться, не заходить на сухое тело», — сказал Геннадий Бартухин. В парной нужно лежать, отметил банный эксперт. «Обычно люди сидят. Это неправильно. Температура в ногах одна, на уровне живота другая, на уровне головы третья. Везде разный температурный диапазон, что вызывает спазм, и кровь не гуляет по большому кругу. Нужно обязательно лечь, чтобы получить максимальный комфорт, и распределение крови происходило по большому кругу», — объяснил президент объединения. Он подчеркнул, что хлестать вениками никого не нужно. Собеседник URA.RU подчеркнул, что важно соблюдать комфортный температурный режим и не пользоваться в парной скрабом и медом. «Когда мы мажемся медом, поры закупориваются. Пот не выходит, накапливается внутри и происходит микроожог пор. Также нельзя делать скрабирование. Стоит отказаться от слишком высокой температуры, максимум 80 градусов при влажности 60. При высокой температуре поры закрываются и не дают выход влаге, когда дышим — обжигаем носоглотку», — пояснил Бартухин. В бане лучше пить воду и не забывать о контрастном душе при отсутствии противопоказаний, напомнил эксперт. «Через поры сначала выделяются токсины, а потом влага выходит. Чтобы компенсировать потерю, нужно пить воду, чай или морс. Лучше комнатной температуры, тогда оптимально происходит замена одной влаги на другую. В парной происходит расширение сосудов, а когда ополаскиваемся — сужение. Так мы тренируем свою сердечно-сосудистую систему. Нужно понимать, есть ли проблемы со здоровьем, и делать окунания только так, как рекомендует врач», — заключил специалист