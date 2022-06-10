Догузова пояснила выход России из Всемирной туристической арены

РФ остается на международной арене и открыта к диалогу, отметила Зарина Догузова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия остается на международной туристической арене, мы по-прежнему готовы к диалогу со всеми странами. Все возникающие на фоне санкций сложности решаются совместно с зарубежными партнерами, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«По поводу выхода из Всемирной туристской организации. Россия остается на международной туристической арене. Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами», — написала глава Ростуризма в РФ в своем telegram-канале.

Она отметила, что «по многим популярным зарубежным направлениям отдыха наших граждан мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами, поддерживаем хорошие рабочие контакты». Все возникающие на фоне санкций сложности решаются совместно с зарубежными партнерами, подчеркнула Догузова.

О решении России выйти из Всемирной туристской организации стало известно 27 апреля. В Кремле заверяли, что не исключение из UNWTO не повлияет на российскую туристическую отрасль. Внутренний туризм продолжит свое развитие, внешнее направление также открыто, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Россия перестала быть членом Совета Европы. Такое решение принял комитет министров Совета Европы. Позже Россия объявила о выходе из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам