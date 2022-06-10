10 июня 2022
09 июня 2022

Президент Путин сменил судей в Тюменской области

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Судебное заседание в Арбитражном суде по поводу освобождения территории в 6 микрорайоне. Курган, оглашение приговора, судебное заседание, медицинская маска, приговор суда, судья, суд, судебный процесс, судебное дело, масочный режим, судья в маске
Наталья Климшина была назначена заместителем председателя Арбитражного суда Тюменской области (архивное фото) Фото:

Заместителем председателя Арбитражного суда Тюменской области назначена Наталья Климшина. 10 июня президент России Владимир Путин подписал соответсвующий указ.

«Назначить на 6-летний срок полномочий в арбитражных судах: заместителем председателя Арбитражного суда Тюменской области — Климшину Наталью Владимировну», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, этим же указом глава государства утвердил назначение на должность судьи Нижнетавдинского районного суда — Кохановскую Ирину Ивановну. Судьей Тюменского районного суда — Рябченко Максима Алексеевича. Документ был подписан 10 июня.

Ранее URA.RU писало, что на должность зампредседателя претендовала Наталья Климшина. Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала ее кандидатуру в декабре 2021 года.

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Заместителем председателя Арбитражного суда Тюменской области назначена Наталья Климшина. 10 июня президент России Владимир Путин подписал соответсвующий указ. «Назначить на 6-летний срок полномочий в арбитражных судах: заместителем председателя Арбитражного суда Тюменской области — Климшину Наталью Владимировну», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, этим же указом глава государства утвердил назначение на должность судьи Нижнетавдинского районного суда — Кохановскую Ирину Ивановну. Судьей Тюменского районного суда — Рябченко Максима Алексеевича. Документ был подписан 10 июня. Ранее URA.RU писало, что на должность зампредседателя претендовала Наталья Климшина. Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала ее кандидатуру в декабре 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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